Knot: inflatie is niet dood - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Inflatie is niet dood. Dit zegt voorzitter Klaas Knot van De Nederlandsche Bank zaterdag in een interview met NRC. De inflatie in de eurozone ligt momenteel op 1,9 procent, waar de Europese Centrale Bank een duurzame inflatie van dichtbij de 2 procent nastreeft. Volgens de ECB is de huidige inflatie echter tijdelijk van aard. "We moeten onze capaciteit niet overschatten om vooraf vast te stellen wat nou tijdelijke inflatie is en wat niet", merkte Knot tegen NRC op. Verder vindt Knot dat de pandemienoodopkopen van de ECB moeten stoppen zodra "het signaal 'brand meester' wordt gegeven". De bankier verwacht dat dit rond maart 2022 het geval zal zijn. En ook de Nederlandse overheid moet uit de crisisstand vindt Knot. Extra stimulering van de economie vindt hij voor Nederland niet langer nodig. "De economie was in uitmuntende vorm voordat wij corona ingingen. Het herstel is er al, en het is krachtig", aldus de bankier tegen de krant. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.