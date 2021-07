Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,8 procent tot 4.352,38 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 34.786,35 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent hoger op 14.639,33 punten.

De handelsdag stond vrijdag volledig in het teken van het Amerikaans banenrapport. Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in de VS in juni is gestegen met 850.000, terwijl de markt rekende op een stijging met 706.000 banen. Het werkloosheidspercentage noteerde op 5,9 procent, tegen een verwachte 5,6 procent. De arbeidsparticipatie kwam uit op 61,6 procent, terwijl de het gemiddeld uurloon op maand- en jaarbasis steeg met respectievelijk 0,3 procent en 3,6 procent.

Het Amerikaans banenrapport over juni oogt netjes, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. "Met deze stijging wordt niemand nerveus en is iedereen binnen het beleidsorgaan tevreden, maar er ligt nog wel een inhaalslag in het verschiet met voor de vrijetijdssector nog 2,5 miljoen banen te gaan voordat de corona-achterstand is weggewerkt. De bouwsector staat er met een daling van 7.000 banen nog altijd niet al te gunstig voor, maar als het infrastructuurplan van de regering Biden van start gaat, zul je daar op termijn wel een verbetering zien", aldus Marey.

Analist Ima Sammani van Monex Europe benadrukte dat de banengroei dan wel erg meeviel, maar dat het werkloosheidspercentage niet daalde. Dit geeft dan ook geen aanleiding voor eerdere renteverhogingen en hogere Amerikaanse rentes, aldus de analiste.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag tevens bekend dat het tekort op de Amerikaanse handelsbalans in mei is gestegen van een tekort van 69,1 miljard dollar, naar 71,2 miljard dollar in mei.

Orders geplaatst bij Amerikaanse fabrieken zijn in mei conform verwachting gestegen met 1,7 procent op maandbasis.

De euro/dollar noteerde op 1,1866. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1843 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1848 op de borden.

Een augustusfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 0,1 procent, ofwel 0,07 dollar, lager op 75,16 dollar op de New York Mercantile Exchange. Oliekartel OPEC en diens partnerlanden vergaderen vrijdag en kijken wat te doen met de huidige productie-afspraken.

Wall Street is maandag gesloten vanwege Onafhankelijkheidsdag.

Bedrijfsnieuws

Tesla leverde afgelopen kwartaal 201.250 auto's af, waarvan 199.360 van de modellen 3 en Y en 1.890 van de modellen S en X. Er werden door Tesla 206.421 auto's geproduceerd, "ondanks de problemen in de aanvoerketen en logistieke uitdagingen", benadrukte de fabrikant. In het eerste kwartaal leverde Tesla circa 185.000 auto's af. Het aandeel verloor 0,2 procent.

Robinhood Markets heeft bevestigd dat het een beursgang wil maken, nadat in maart van dit jaar die intentie al werd uitgesproken. Robinhood heeft ongeveer 18 miljoen gebruikers. In het eerste kwartaal boekte Robinhood nog een omzet van 522 miljoen dollar. Dit betekende een meer dan verviervoudiging van de omzet ten opzichte van een jaar eerder.

De Spaanse toezichthouder CNMC onderzoekt of Amazon.com en Apple concurrenten hebben benadeeld bij de online verkoop van elektronische producten door derden. Amazon.com noteerde 2,0 procent hoger, evenals Apple.