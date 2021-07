Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag licht lager gesloten, terwijl de markt in afwachting is van de uitkomst van een vergadering van de OPEC en zijn bondgenoten over een mogelijke versoepeling van de productieverlagingen. De bijeenkomst werd uitgesteld tot vrijdag nadat er een geschil was ontstaan over plannen om de productiebeperkingen tot het einde van het jaar verder te versoepelen. OPEC+ zou de procedure vrijdag afronden, waarbij beleggers verwachtten dat de groep akkoord zou gaan met een door Saoedi-Arabië en Rusland gesteund plan om de eerder overeengekomen productiebeperkingen verder te versoepelen door de productie van augustus tot en met december iedere maand met 400.000 vaten ruwe olie per dag te laten stijgen, waardoor er gedurende de rest van 2021 nog eens 2 miljoen vaten ruwe olie per dag op de markt zouden bijkomen. Een bezwaar van de Verenigde Arabische Emiraten zorgde echter voor vertraging. Volgens berichten pleitte de Verenigde Arabische Emiraten ervoor om het door het kartel vastgestelde productie-referentieniveau, gebruikt om de omvang van de productiebeperkingen per land te bepalen, op te heffen, waardoor het land zijn productie verder zou kunnen opvoeren. "De VAE brak vorig jaar al tot op zekere hoogte de gelederen door speciale rechten voor zichzelf op te eisen. Al met al hebben we het gevoel dat OPEC+ de laatste tijd bijna te zeker van zichzelf is geworden gezien de hoge prijzen, de krappe aanvoer en het gebrek aan response van producenten buiten de alliantie", zei grondstoffenanalist Eugen Weinberg van Commerzbank. Als OPEC+ er niet in zou slagen om tot een deal te komen en de bestaande productiedrempels voortzet, zou dat een positieve ontwikkeling zijn voor ruwe olie, voegde hij toe. Een augustusfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 0,1 procent, ofwel 0,07 dollar, lager op 75,16 dollar op de New York Mercantile Exchange. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

