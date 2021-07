Europese beurzen verdeeld gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag verdeeld gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 456,81 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,3 procent op 15.650,09 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een vlak slot op 6.552,86 punten. De Britse FTSE 100 sloot vlak procent op 7.123,27 punten. De handelsdag stond vrijdag volledig in het teken van het Amerikaans banenrapport. Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in de VS in juni is gestegen met 850.000, terwijl de markt rekende op een stijging met 706.000 banen. Het werkloosheidspercentage noteerde op 5,9 procent, tegen een verwachte 5,6 procent. De arbeidsparticipatie kwam uit op 61,6 procent, terwijl de het gemiddeld uurloon op maand- en jaarbasis steeg met respectievelijk 0,3 procent en 3,6 procent. Analist Ima Sammani van Monex Europe benadrukte dat de banengroei dan wel erg meeviel, maar dat het werkloosheidspercentage niet daalde. Dit geeft dan ook geen aanleiding voor eerdere renteverhogingen en hogere Amerikaanse rentes, aldus de analiste. De belangrijkste Europese aandelenindexen hebben een turbulente week achter de rug, waarbij de regio werd opgeschrikt door een nieuwe en besmettelijke variant van het coronavirus. Dit leidde, met name in het VK, tot nieuwe maatregelen. Op macro-economisch vlak werd vrijdag in Europa bekend dat de producentenprijzen in de eurozone in mei zijn gestegen met 1,3 procent op maandbasis en met maar liefst 9,6 procent op jaarbasis. De euro/dollar noteerde op 1,1850. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1846 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,11848 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 0,3 procent lager. Oliekartel OPEC en diens partnerlanden vergaderen vandaag en kijken wat te doen met de huidige productie-afspraken. Bedrijfsnieuws



Neles noteerde 8,8 procent hoger, terwijl Valmet 6,0 procent verloor, nadat de twee Finse bedrijven aankondigden te fuseren. EQT steeg ruim 3,0 procent, nadat The Wall Street Journal meldde dat het Zweedse private equity bedrijf en de investeringstak van Goldman Sachs vergevorderde gesprekken voeren om Parexel International te kopen voor bijna 9 miljard dollar. ASML won 1,4 procent en ASMI steeg 2,5 procent. ASML steeg nadat Micron Technology zei de machines van ASML vanaf 2024 te gaan gebruiken. ASMI zei donderdag nabeurs dat de bestellingen in het tweede kwartaal veel hoger zijn dan eerder verwacht. Europese luchtvaartmaatschappijen zaten vrijdag voorzichtig in de lift. Air France-KLM won 0,3 procent en Lufthansa noteerde 0,4 procent hoger. Ryanair steeg 1,9 procent, terwijl easyJet 0,9 procent won. Inditex daalde 1,1 procent, nadat Franse officieren van justitie een onderzoek openden naar de retailgigant wegens het vermoeden van verhulling van "misdaden tegen de menselijkheid". Het gaat om mogelijke dwangarbeid van Oeigoeren in de regio Xinjiang in China. Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent hoger op 4.335,38 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,3 procent in het groen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

