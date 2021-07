Tech koploper op groen Damrak

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag hoger gesloten na een meevallend Amerikaans banenrapport.

De AEX sloot 0,3 procent in het groen op 733,55 punten, waarbij vooral de winsten voor de techaandelen opvielen.

De meeste aandacht ging vandaag uit naar het banenrapport. Er bleken afgelopen maand 850.000 nieuwe banen te zijn bijgekomen. Dat is meer dan de ruim 700.000 waarop de markt rekende.

"Met deze stijging wordt niemand nerveus en is iedereen binnen het beleidsorgaan tevreden, maar er ligt nog wel een inhaalslag in het verschiet met voor de vrijetijdssector nog 2,5 miljoen banen te gaan voordat de corona-achterstand is weggewerkt. De bouwsector staat er met een daling van 7.000 banen nog altijd niet al te gunstig voor, maar als het infrastructuurplan van de regering Biden van start gaat, zul je daar op termijn wel een verbetering zien", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank.

De euro/dollar handelde op 1,1847. Valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe zag de dollar wat afzwakken na het rapport.

De olieprijs bleef nagenoeg onveranderd. Oliekartel OPEC en diens partners, verenigd in OPEC +, vergaderen vandaag opnieuw. Persbureau Reuters meldde dat de groep overweegt om de maandelijkse verhogingen te maximaliseren tot minder dan 500.000 vaten per dag.

Stijgers en dalers

In de AEX gingen de 'chippers' aan de leiding. Besi won 1,6 procent, ASML 1,4 procent en ASMI zelfs 2,5 procent. De orderinstroom van ASMI lag in het tweede kwartaal van 2021 duidelijk boven de eerder afgegeven verwachtingen. Dit zei de halfgeleiderspecialist donderdag nabeurs. De omzet zal naar verwachting in lijn zijn met de eerder afgegeven prognose van 390 tot 410 miljoen euro. ING sprak van een indrukwekkende orderinstroom.

Adyen en Prosus stegen 1,6 en 1,3 procent. ING en AkzoNobel leverden daarentegen 1,8 en 1,7 procent in.

In de Midkap ging WDP aan de leiding met een koerswinst van 2,0 procent. AMG steeg 1,6 procent. Galapagos was de grootste daler in de AMX met een verlies van 1,9 procent.

Smallcap Vivoryon steeg 17,1 procent en Ordina werd 3,2 procent duurder. Ajax verloor een procent.

Tussenstanden Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen in het groen. Maandag blijven de aandelenmarkten in de VS gesloten.