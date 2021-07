Sterk banenrapport zet Wall Street op winst

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat hoger openen na een sterk meevallend Amerikaans banenrapport.

Een half uur voor opening noteerden de futures op de S&P 500 index 0,3 procent in de plus. De Nasdaq lijkt een half procent te winnen.

Beleggers gaan een lang weekend tegemoet, omdat Wall Street maandag de deuren gesloten houdt in verband met de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli.

De meeste aandacht gaat vandaag uit naar het banenrapport. Er bleken afgelopen maand 850.000 nieuwe banen te zijn bijgekomen. Dat is meer dan de ruim 700.000 waarop de markt rekende.

"Als het aantal banen net als in de voorgaande maanden tegenvalt, kunnen de kapitaalmarktrentes verder dalen en de koersen van hooggewaardeerde IT-aandelen steunen. […] Als er meer banen zijn gecreëerd dan verwacht, zal het omgekeerde gebeuren", aldus investment manager Simon Wiersma van ING voorafgaand aan het rapport.

Het tekort op de Amerikaanse handelsbalans is in mei gestegen. Het tekort ging van een herziene 69,1 miljard dollar in april naar 71,2 miljard in mei, een plus van 3,1 procent. De export steeg in mei met 0,6 procent tot 206,0 miljard dollar, terwijl de import toenam met 1,3 procent tot 277,3 miljard dollar.

Later vanmiddag volgens nog de fabrieksorders in de VS.

De euro/dollar handelde op 1,1843 en de Amerikaanse tienjaarsrente daalde naar 1,4260.

Olie werd iets goedkoper. Persbureau Reuters meldde dat de groep overweegt om de maandelijkse verhogingen te maximaliseren tot minder dan 500.000 vaten per dag. Vanmiddag wordt er door de kartelleden en de partnerlanden verder vergaderd.

Bedrijfsnieuws

Tesla leverde afgelopen kwartaal 201.250 auto's af, waarvan 199.360 van de modellen 3 en Y en 1.890 van de modellen S en X. Er werden door Tesla 206.421 auto's geproduceerd, "ondanks de problemen in de aanvoerketen en logistieke uitdagingen", benadrukte de fabrikant. In het eerste kwartaal leverde Tesla circa 185.000 auto's af. Het aandeel opent vermoedelijk iets lager.

Robinhood Markets heeft bevestigd dat het een beursgang wil maken, nadat in maart van dit jaar die intentie al werd uitgesproken. Robinhood heeft ongeveer 18 miljoen gebruikers. In het eerste kwartaal boekte Robinhood nog een omzet van 522 miljoen dollar. Dit betekende een meer dan verviervoudiging van de omzet ten opzichte van een jaar eerder.

De Spaanse toezichthouder CNMC onderzoekt of Amazon.com en Apple concurrenten hebben benadeeld bij de online verkoop van elektronische producten door derden.

Slotstanden

De Dow Jones index startte juli met een koerswinst van 0,4 procent op 34.633,53 punten. De breder samengestelde S&P 500 index won 0,5 procent op 4.319,94 punten en de Nasdaq index koerste 0,1 procent hoger op 14.522,38 punten.