Beursblik: Amerikaans banenrapport over juni oogt netjes

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse arbeidsmarkt heeft in juni met een stijging van 850.000 banen een beeld afgegeven dat past bij het beleid van de Federal Reserve en dat netjes oogt. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. "Met deze stijging wordt niemand nerveus en is iedereen binnen het beleidsorgaan tevreden, maar er ligt nog wel een inhaalslag in het verschiet met voor de vrijetijdssector nog 2,5 miljoen banen te gaan voordat de corona-achterstand is weggewerkt. De bouwsector staat er met een daling van 7.000 banen nog altijd niet al te gunstig voor, maar als het infrastructuurplan van de regering Biden van start gaat, zul je daar op termijn wel een verbetering zien", aldus Marey. De euro noteerde vrijdag kort na publicatie van het rapport vlak op 1,1846 dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

