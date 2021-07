Update: Tesla levert meer exemplaren af

Ik keek vandaag voor de deur ff bij een model X naar binnen, het dashbord zag eruit als een soort van slaapkamer meubelstuk, gladde stukken plastic in neutrale tinten, alles is dus gericht op het touchscreen scherm.



Het vergt een andere mindset, maar overall toch teveel geld voor te weinig auto.



Richard Brandson wordt dus ruimte tourist 001 begrijp ik uit het filmpje, Musk and Bessos achterlatend in twijfel en onzekerheid, maar! iedereen kan de ruimte in, het is juist de kunst om ook weer heel terug te keren op deze aardkloot, volgende week weten we het.



een compleet nieuwe niche voor mensen met te veel geld(en daar zijn er heel veel van op deze aardkloot!)



Onderzoeken wijzen echter wel uit dat vervuiling/uitstoot net boven de dampkring 1000X meer schadelijk is dan vervuiling onder de dampkring, als dit speeltje uit de hand loopt kan het over 40 jaar definitief klaar zijn: na mij de zondvloed!