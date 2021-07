Deutsche Telekom start verkoopproces T-Mobile Nederland - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Telekom is begonnen met het verkoopproces van T-Mobile Nederland. Dit schreef persbureau Bloomberg vrijdag op basis van bronnen. De verkoop kan volgens deze bronnen een bedrag opleveren van 4,5 miljard euro. Deutsche Telekom heeft mogelijke bieders inmiddels informatie over de af te stoten tak gestuurd en hen gevraagd deze maand de eerste biedingen in te sturen. Onder de geïnteresseerden zouden zich onder meer Apax Partners, Apollo Global Management, BC Partners, Providence Equity Partners en Warburg Pincus bevinden. Deze partijen gaven Bloomberg geen reactie. Deutsche Telekom is sinds 2000 op de Nederlandse mobiele telecommarkt actief na het nemen van belangen in Belgacom en Tele Danmark, waarna in 2003 de activiteiten werden omgedoopt in T-Mobile Nederland. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

