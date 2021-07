Wall Street voorzichtig positief richting banenrapport Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt hoger te gaan openen in aanloop naar het Amerikaanse banenrapport. Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 index fractioneel hoger. De Nasdaq lijkt 0,2 procent te winnen. Beleggers gaan een lang weekend tegemoet, omdat Wall Street maandag de deuren gesloten houdt in verband met de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli. De meeste aandacht gaat vandaag uit naar het banenrapport. "Er worden 720.000 nieuwe banen verwacht. Als het aantal banen net als in de voorgaande maanden tegenvalt, kunnen de kapitaalmarktrentes verder dalen en de koersen van hooggewaardeerde IT-aandelen steunen. Of dat genoeg is om de verwachte koersdalingen van de meer cyclische aandelen op te vangen, zal moeten blijken. Als er meer banen zijn gecreëerd dan verwacht, zal het omgekeerde gebeuren", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Naast het banenrapport kijkt de markt nog uit naar export- en importcijfers en de fabrieksorders in de VS. De euro/dollar handelde op 1,1830 en olie werd iets goedkoper. "Een goed banenrapport zou de euro onder de 1,1800 kunnen brengen", voorziet valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO. "Dat bewijst dat het met de Amerikaanse economie de goede kant uit gaat en dat het geleidelijke terugtrekkingsbeleid van de Fed daarmee wordt ondersteund en dat is goed voor de dollar", aldus de specialist. Persbureau Reuters meldde dat de groep overweegt om de maandelijkse verhogingen te maximaliseren tot minder dan 500.000 vaten per dag. Vanmiddag wordt er door de kartelleden en de partnerlanden verder vergaderd. Bedrijfsnieuws Robinhood Markets heeft bevestigd dat het een beursgang wil maken, nadat in maart van dit jaar die intentie al werd uitgesproken. Robinhood heeft ongeveer 18 miljoen gebruikers. In het eerste kwartaal boekte Robinhood nog een omzet van 522 miljoen dollar. Dit betekende een meer dan verviervoudiging van de omzet ten opzichte van een jaar eerder. De Spaanse toezichthouder CNMC onderzoekt of Amazon.com en Apple concurrenten hebben benadeeld bij de online verkoop van elektronische producten door derden. Slotstanden De Dow Jones index startte juli met een koerswinst van 0,4 procent op 34.633,53 punten. De breder samengestelde S&P 500 index won 0,5 procent op 4.319,94 punten en de Nasdaq index koerste 0,1 procent hoger op 14.522,38 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

