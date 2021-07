Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger in afwachting van het banenrapport uit de Verenigde Staten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 0,3 procent op 455,00 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,4 procent naar 15.667,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,3 procent met een stand van 6.556,83 punten. De Britse FTSE steeg vrijdag 0,1 procent naar 7.131,04 punten.

Voor de banengroei in de Verenigde Staten in juni wordt uitgegaan van een aantal van 706.000 tegen 559.000 in mei, toen een tegenvallend cijfer.

De producentenprijzen in de eurozone in mei stegen met 1,3 procent ten opzichte van april en dat was in overeenstemming met de verwachtingen vooraf, maar wel beduidend meer dan de plus van 0,9 procent op maandbasis in april. Op jaarbasis liepen de producentenprijzen in de muntunie zelfs met 9,6 procent op.

In de Verenigde Staten volgen vanmiddag ook nog de handelsbalans over mei en de fabrieksorders over dezelfde maand.

Er zijn vandaag geen sprekers, maar er staat wel een ontmoeting gepland tussen de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Britse premier Boris Johnson.

Olie noteerde vrijdag lager in afwachting van de uitkomst van een bijeenkomt van OPEC+. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het rood op 75,15 dollar, terwijl voor een september-future Brent 75,72 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1823. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1838 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1844 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs bleven de meeste koersen van hoofdaandelen dicht bij de slotnoteringen van donderdag. Slechts drie aandelen weken meer dan 1 procent daarvan af. In Frankfurt waren er maar twee die een dergelijke bweging lieten zien.

In Amsterdam ging de koers van het aandeel ASMI aan kop met een winst van 1,8 procent. De orderinstroom van ASMI lag in het tweede kwartaal van 2021 duidelijk boven de eerder afgegeven verwachtingen. ING sprak van een indrukwekkende orderinstroom.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet.

De toonaangevende S&P 500 index steeg donderdag 0,5 procent tot 4.319,90 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 34.633,53 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 14.522,38 punten.