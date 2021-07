Valuta: dollar steeds zelfverzekerder

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag lager ten opzichte van de dollar in afwachting van banendata uit de Verenigde Staten.

"Een goed banenrapport zou de euro onder de 1,1800 kunnen brengen", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Dat bewijst dat het met de Amerikaanse economie de goede kant uit gaat en dat het geleidelijke terugtrekkingsbeleid van de Fed daarmee wordt ondersteund en dat is goed voor de dollar", aldus de specialist.

De dollar dankt zijn huidige kracht volgens ABN AMRO aan drie factoren: ten eerste de angst voor de deltavariant van het coronavirus, ten tweede aan technische factoren en ten derde aan macrodata, onder andere uit de arbeidsmarkt.

"Beleggers zijn bezorgd over de verspreiding van de COVID-delta-variant. In verband met deze variant heeft het Verenigd Koninkrijk het verder openen van de economie uitgesteld, iets wat ook negatief doorwerkt op het Britse pond", aldus Boele.

De koersen van de euro/dollar en pond/dollar zijn onder belangrijke steunniveaus gedaald. Voor de euro is dat 1,20 dollar, voor sterling 1,38. "Daarmee zijn dit nu weerstandsniveaus en die zullen worden getest. Voor de euro is nu het steunniveau 1,1800 tot 1,1830, voor het pond 1,3700 tot 1,3710 dollar. Daaronder verslechtert het beeld verder", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag.

Boele raadt aan de dollar/yen goed in de gaten te houden. "Ook hier is het verhaal technisch: de dollar heeft de weerstand van 112,23 yen in het het vizier en als de munt daar doorheen gaat, krijg je waarschijnlijk een dollarrally", aldus Boele.

De producentenprijzen in de eurozone in mei stegen met 1,3 procent ten opzichte van april en dat was in overeenstemming met de verwachtingen vooraf, maar wel beduidend meer dan de plus van 0,9 procent op maandbasis in april. Op jaarbasis liepen de producentenprijzen in de muntunie zelfs met 9,6 procent op.

Voor de banengroei van de Verenigde Staten over juni wordt uitgegaan van een aantal van 706.000 tegen 559.000 in mei.

Er zijn vandaag geen sprekers, maar er staat wel een ontmoeting gepland tussen de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Britse premier Boris Johnson.

De euro noteerde vrijdag 0,2 procent lager op 1,1830 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8801 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag 0,1 procent en noteerde op 1,3754 dollar. De dollar noteerde 0,1 procent lager op 111,46 yen.