AEX zet opnieuw stapje vooruit

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend opnieuw hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,3 procent op 733,28 punten.

"De rally op de aandelenmarkten wordt voorlopig voortgezet", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Volgens Wiersma gaat de meeste aandacht vandaag uit naar het Amerikaanse banenrapport over juni. Er worden volgens ING 720.000 nieuwe banen verwacht. "Als het aantal banen net als in de voorgaande maanden tegenvalt, kunnen de kapitaalmarktrentes verder dalen en de koersen van hooggewaardeerde IT-aandelen steunen. Of dat genoeg is om de verwachte koersdalingen van de meer cyclische aandelen op te vangen, zal moeten blijken", aldus Wiersma. Als er meer banen zijn gecreëerd dan verwacht, zal het omgekeerde gebeuren."

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zullen beleggers het rapport "rigoureus" doorspitten om een idee te krijgen van hoe snel de Federal Reserve zal overgaan tot het verkrappen van het monetaire beleid.

Aslam kijkt vooral naar veranderingen in de uurlonen. Een onverwachte stijging kan bijdragen aan een toename van de inflatie, zo waarschuwde hij. "Arbeidskosten zijn één van de grootste kostenposten voor Amerikaanse bedrijven en loonsverhogingen kunnen leiden tot inflatie, omdat de bedrijven de kosten doorberekenen aan klanten", aldus Aslam.

Volgens CIO Caroline Simmons van UBS Global Wealth Management is er momenteel weinig reden tot zorg onder beleggers. "De groei is er, de steunmaatregelen zijn er en de bedrijfscijfers zijn fenomenaal", aldus Simmons. Wel vreest zij dat de groei van de Amerikaanse economie al voorbij de piek is, hetgeen ertoe kan leiden dat defensieve aandelen in de komende maanden in trek zullen zijn.

Wiersma zag op donderdag dat cyclische- en waardeaandelen de weg omhoog vonden met koerswinsten voor energieaandelen en financiële waarden. Vrijdag trokken juist groeiaandelen als ASMI, ASML en Just Eat Takeaway.com de kar.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1830. De olieprijzen koersten licht lager.

Marktvolgers constateren onder meer dat de snel gestegen vraag naar olie nog niet leidt tot een stijgend aanbod bij vooral Amerikaanse producenten van schalieolie, waardoor oliekartel OPEC en zijn bondgenoten ruimte hebben om de markt naar hun hand te zetten.

Beleggers wachten momenteel nog op een besluit van OPEC over een versoepeling van de productiebeperkingen. Persbureau Reuters meldde dat de groep overweegt om de maandelijkse verhogingen te maximaliseren tot minder dan 500.000 vaten per dag. Vanmiddag wordt er door de kartelleden en de partnerlanden verder vergaderd.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging ASMI aan kop met een winst van 1,2 procent. De orderinstroom van ASMI lag in het tweede kwartaal van 2021 duidelijk boven de eerder afgegeven verwachtingen. Dit zei de halfgeleiderspecialist donderdag nabeurs. De omzet zal naar verwachting in lijn zijn met de eerder afgegeven prognose van 390 tot 410 miljoen euro. ING sprak van een indrukwekkende orderinstroom. ASML won 0,9 procent, net als Just Eat Takeaway.com.

Royal Dutch Shell, donderdag nog een van de uitblinkers, sloot de rij met een verlies van 0,5 procent.

In de AMX won AMG 1,6 procent en Galapagos 1,2 procent. Alfen verloor 0,9 procent.

In de AScX won Accsys 1,6 procent. Avantium verloor 0,8 procent