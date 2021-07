AEX vermoedelijk hoger van start in afwachting van banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,1 procent.

Donderdag startte de AEX de nieuwe maand juli, na een volatiele handelsdag, nog in het groen met een winst van 0,3 procent op 731,33 punten. De grondstoffenfondsen Shell en ArcelorMittal trokken de kar, terwijl de ‘chippers’ ASML, ASMI en Besi, juist flink moesten inleveren.

Ook op Wall Street eindigden de hoofdindices donderdagavond na een wispelturig handelsverloop in het groen. De S&P 500 wist daarbij met een winst van een half procent zelfs voor de zesde handelsdag op rij de recordstand aan te scherpen.

"Er is sprake van economische groei, de stimulering [door de Fed] is er nog steeds en de winsten zijn fenomenaal", zei marktanalist Caroline Simmuns van UBS Global Wealth Management. Ze voegde eraan toe dat de economische groei in de VS over zijn hoogtepunt heen zou kunnen zijn, wat ertoe zou kunnen leiden dat defensieve hoeken van de markt de komende maanden goed presteren.

Hoe lang de Amerikaanse Federal Reserve met zijn stimulerende beleid nog het vuurtje onder de aandelenmarkten zal blijven opstoken is onder meer afhankelijk van de arbeidsmarkt in de VS en de inflatie. In dit verband kijken beleggers dan ook uit naar het Amerikaanse banenrapport dat vanmiddag om half drie wordt vrijgegeven. Vooral de stijging van het gemiddelde uurloon zal met argusogen bekeken worden.

Economen gepolst door Dow Jones Newswires rekenen in doorsnee op een banengroei van 706.000. De werkloosheid zal naar verwachting op maandbasis dalen van 5,8 procent naar 5,6 procent. Er wordt daarnaast gerekend op een stijging van het gemiddelde uurloon met 3,6 procent op jaarbasis.

Met name dit laatste cijfer kan de markt in beweging zetten. Arbeid is met afstand de grootste kostenpost voor het Amerikaanse bedrijfsleven, en pieken in de loonkosten gaan vaak vooraf aan een bredere inflatie in de hele Amerikaanse economie. Bedrijven streven ernaar stijgende loonkosten door te berekenen aan hun klanten, waardoor loonkosteninflatie kan ontstaan.

In de eerste helft van mei brak er nog kortstondig lichte paniek uit op de effectenmarkten, nadat bleek dat de Amerikaanse inflatie in april op jaarbasis boven de 4 procent was uitgekomen. Fed-voorzitter Jerome Powell wist de kwestie echter te sussen door te stellen dat hier sprake is van een tijdelijk fenomeen, vanwege de door de pandemie ongekende vergelijkingsbasis.

Een hardnekkige aanjager voor de inflatie is momenteel in ieder geval de ontwikkeling van de olieprijs. Donderdagavond koerste de Amerikaanse olie-future nog 2,4 procent hoger naar 75,23 dollar per vat. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van een jaar geleden.

Marktvolgers constateren onder meer dat de snel gestegen vraag naar olie nog niet leidt tot een stijgend aanbod bij vooral Amerikaanse producenten van schalieolie, waardoor oliekartel OPEC en zijn bondgenoten ruimte hebben om de markt naar hun hand te zetten.

Beleggers wachten momenteel nog op een besluit van OPEC over een versoepeling van de productiebeperkingen. Persbureau Reuters meldde dat de groep overweegt om de maandelijkse verhogingen te maximaliseren tot minder dan 500.000 vaten per dag. Vanmiddag wordt er door de kartelleden en de partnerlanden verder vergaderd.

De Aziatische aandelenmarkten laten vanochtend een flink verdeeld beeld zien. In China dalen de hoofdindices tot 2 procent, terwijl Tokio en Sydney juist in het groen noteren.

Naast het Amerikaanse banenrapport staan ook onder meer de fabrieksorders in de VS in mei op de agenda.

Bedrijfsnieuws

De orderinstroom van ASM International lag in het tweede kwartaal van 2021 duidelijk boven de eerder afgegeven verwachtingen. Dit zei de halfgeleiderspecialist donderdag nabeurs. De omzet zal naar verwachting in lijn zijn met de eerder afgegeven prognose van 390 tot 410 miljoen euro.

HAL rondde de verkoop van zijn belang in GrandVision aan EssilorLuxottica af. HAL verkocht zijn belang van 76,72 procent in GrandVison aan EssilorLuxottica voor 28,42 euro per aandeel. De verkoop leverde een boekwinst op van 3,5 miljard euro.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index steeg donderdag 0,5 procent tot 4.319,94 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 34.633,53 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 14.522,38 punten.



