Europese beurzen openen in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, in afwachting van het Amerikaanse banenrapport.

IG voorziet een openingswinst van 30 punten voor de Duitse DAX, een plus van 21 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 20 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn donderdag hoger gesloten.

De Europese aandelenmarkten stegen donderdag, waarmee Europa de eerste dag van de maand, het kwartaal en de tweede helft van het jaar op positieve noot startte. De EuroStoxx 600 steeg het afgelopen kwartaal 5 procent en noteert sinds het begin van het jaar 13 procent hoger.

"De eerste helft van 2021 was positief voor risicovolle activa, ondersteund door de succesvolle uitrol van vaccins en de heropening van grote economieën", zei marktanalist Nadège Dufossé van Candriam. Dufossé zei dat Candriam de samenstelling van de portefeuille kantelt naar niet Amerikaanse aandelen.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de activiteit in de industrie van de eurozone in juni verder is toegenomen. De index steeg van 63,1 naar 63,4.

Ook in Duitsland trok de industrie verder aan, terwijl de groei van de Franse industrie licht vertraagde. Ook in Italië was sprake van een fractioneel lager groeitempo, terwijl de Spaanse groei versnelde. De activiteit in het Verenigd Koninkrijk groeide in een vertraagd tempo.

De Duitse detailhandelsverkopen zijn in mei opgelopen. Op maandbasis namen de verkopen in mei, gecorrigeerd voor inflatie, met 4,2 procent toe.

De werkloosheid in de eurozone is in mei gedaald van 8,1 procent in april naar 7,9 procent in mei.

Bedrijfsnieuws

Sodexo heeft in het afgelopen kwartaal de omzet flink zien stijgen en verhoogde daarop de outlook voor heel het boekjaar. Het aandeel steeg 2,3 procent.

Hennes & Mauritz heeft in het afgelopen kwartaal zwarte cijfers geschreven dankzij een sterk gestegen omzet. Het aandeel verloor echter 1,1 procent.

In Londen won de koers van het aandeel Associated British Food 4,8 procent. Onderdeel Primark heeft niet als H&M een goed kwartaal achter de rug met een sterke omzetgroei.

Verder hadden luchtvaartmaatschappijen ook de wind in de rug. Het aandeel van IAG, moederbedrijf van onder meer British Airways, won 3,9 procent, het aandeel Lufthansa werd 3,0 procent duurder en in Amsterdam steeg de koers van het aandeel Air France-KLM 1,4 procent.

Euro STOXX 50 4.078,89 (+0,4%)

STOXX Europe 600 455,63 (+0,6%)

DAX 15.603.81 (+0,5%)

CAC 40 6.553,82 (+0,7%)

FTSE 100 7.125,16 (+1,3%)

SMI 11.977,03 (+0,3%)

AEX 731,33 (+0,3%)

BEL 20 4.166,40 (+1,0%)

FTSE MIB 25.286,06 (+0,7%)

IBEX 35 8.932,30 (+1,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag ook al hoger gesloten.

Daarmee begonnen de Amerikaanse aandelen markten de eerste dag van de nieuwe maand, het kwartaal, de tweede helft van het jaar op positieve noot. De S&P 500 sloot woensdag voor de 34ste keer dit jaar op het hoogste niveau ooit. De index is inmiddels vijf opeenvolgende kwartalen gestegen.

Aandelen zijn naar recordhoogtes getild, terwijl de Amerikaanse economie op stoom komt en de markt zich optrekt aan het vooruitzicht op recordwinsten in het bedrijfsleven. Ondertussen zijn beleggers minder bezorgd dat de Federal Reserve de rente zal verhogen om de hogere inflatie af te weren.

"Er is sprake van groei, de stimulering is er nog steeds en de winsten zijn fenomenaal", zei marktanalist Caroline Simmuns van UBS Global Wealth Management. Ze voegde eraan toe dat de economische groei in de VS over zijn hoogtepunt heen zou kunnen zijn, wat ertoe zou kunnen leiden dat defensieve hoeken van de markt de komende maanden goed presteren.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gedaald met 51.000 naar 364.000. Economen rekenden vooraf op een daling naar 390.000 aanvragen.

Een tweetal inkoopmanagersindices voor de industrie schetsten een verdeeld beeld. Volgens Markit Economics is de industrie in de Verenigde Staten in juni in hetzelfde tempo gegroeid als een maand eerder. De index noteerde ongewijzigd op 62,1. Volgens het Institute for Supply Management was afgelopen maand sprake van een lichte groeivertraging. De daalde van 61,2 in mei naar 60,6 in juni,

De bouwuitgaven in de Verenigde Staten zijn in mei tegen de verwachting in licht gedaald ,et 0,3 procent op maandbasis. Op jaarbasis bedroeg de stijging in mei 7,5 procent.

Een augustusfuture voor een vat ruwe olie sloot donderdag 2,4 procent, ofwel 1,76 dollar, hoger op 75,23 dollar op de New York Mercantile Exchangen nadat de OPEC en zijn bondgenoten hun vergadering over een mogelijke versoepeling van de productieverlagingen naar vrijdag uitstelden.

Vrijdag staan in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen het Amerikaans banenrapport en de handelsbalans van mei, gevolgd door de fabrieksorders in mei.

Bedrijfsnieuws

Drogisterijketen Walgreens Boots Alliance verhoogde zijn winstverwachting na een stijging van de kwartaalwinst met 83 procent op een 12 procent hogere omzet van 34 miljard dollar. Het aandeel daalde ruim 7,0 procent.

Micron Technology overtrof in het afgelopen kwartaal de omzet- en winstverwachtingen en gaf ook voor het lopende kwartaal ramingen af die hoger liggen dan die van analisten. Het aandeel verloor circa 5,5 procent.



CureVac ging onderuit in de handel voorbeurs. Het Duitse bedrijf publiceerde resultaten van zijn coronavaccin, dat eerder nog veelbelovend leek, maar dat minder bescherming blijkt te bieden dan andere vaccins, namelijk slechts 48 procent. Het aandeel noteerde bijna 8,0 procent lager.

Robinhood wil dat gebruikers van de trading-app de aandelen van Robinhood zelf gaan kopen. Bij de aankomende beursgang wordt maar liefst 35 procent van de aandelen opzij gezet voor particuluiere beleggers, die de klandizie van het bedrijf vormen. Robinhood heeft een platform waarop gebruikers nieuwe aandelen kunnen verhandelen voordat de beurshandel van start gaat.

Topman Darren Woods van ExxonMobil heeft afstand genomen van uitspraken van twee toplobbyisten van het bedrijf, die dachten dat ze met een recruiter in gesprek waren toen ze zeiden dat de steun van het bedrijf aan een CO2-belasting een gemakkelijk gespreksonderwerp was, omdat zo'n belasting er waarschijnlijk toch nooit zal komen. Het aandeel steeg circa 0,3 procent.

Royal Dutch Shell zou uit een joint venture met Exxon Mobil in Californië willen stappen, volgens persbureau Reuters. Het betreft de gezamenlijke de olie- en gaswinning in Aera, waar dagelijks 125.000 vaten olie en 32 miljoen kubieke voet aan gas wordt geproduceerd, goed voor 25 procent van de totale olie- en gasproductie in Californië.

S&P 500 index 4.319,94 (+0,5%)

Dow Jones index 34.633,53 (+0,4%)

Nasdaq Composite 14.522,38 (+0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag overwegend lager.

Nikkei 225 28.774,17 (+0,2%)

Shanghai Composite 3.532,23 (-1,6%)

Hang Seng 28.365,36 (-1,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1846. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,1844 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1855 op de borden.

USD/JPY Yen 111,56

EUR/USD Euro 1,1846

EUR/JPY Yen 132,15

MACRO-AGENDA:

11:00 Producentenprijzen - Mei (eur)

14:30 Banengroei en werkloosheid - Juni (VS)

14:30 Handelsbalans - Mei def. (VS)

16:00 Fabrieksorders Mei (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten