Olieprijs hoger gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag hoger gesloten, hoewel de OPEC en zijn bondgenoten hun vergadering over een mogelijke versoepeling van de productieverlagingen naar vrijdag uitstelden. Het is de tweede keer deze week dat de bijeenkomst is uitgesteld. De vergadering stond in eerste instantie op woensdag gepland. De Amerikaanse benchmark noteerde donderdag voor het eerst sinds oktober 2018 boven de 75,00 dollar per vat, in afwachting van het OPEC-besluit over de verdere versoepeling van de productiebeperkingen in reactie op de groeiende vraag volgend op het wereldwijde economische herstel. "In het algemeen wordt verwacht dat de OPEC+ groep de productie met 500.000 tot 1 miljoen vaten per dag zal verhogen. Gezien de sterke vooruitzichten voor de vraag naar olie, zou een toename van het aanbod rond deze niveau's gemakkelijk door de markt kunnen worden opgevangen", zei marktanalist Sophie Griffiths van Oanda. OPEC+ ziet de vraag naar olie in de tweede helft van 2021 met 5 miljoen vaten per dag groeien, wat voldoende "bewegingsruimte" biedt om de bestaande productiebeperkingen te verlichten", zei ze. Persbureau Reuters meldde dat de groep een plan overweegt dat de productiebeperkingen voldoende zou verlichten om tussen augustus en december ongeveer 2 miljoen vaten per dag aan de markt toe te voegen. De maandelijkse verhogingen zouden minder dan 500.000 vaten per dag bedragen. Een augustusfuture voor een vat ruwe olie sloot donderdag 2,4 procent, ofwel 1,76 dollar, hoger op 75,23 dollar op de New York Mercantile Exchange. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

