Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,6 procent tot 455,63 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,5 procent op 15.603,81 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,7 procent op 6.553,82 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,3 procent hoger op 7.125,16 punten.

De Europese aandelenmarkten stegen donderdag, waarmee Europa de eerste dag van de maand, het kwartaal en de tweede helft van het jaar op positieve noot startte. De EuroStoxx 600 steeg het afgelopen kwartaal 5 procent en noteert sinds het begin van het jaar 13 procent hoger.

"De eerste helft van 2021 was positief voor risicovolle activa, ondersteund door de succesvolle uitrol van vaccins en de heropening van grote economieën", zei marktanalist Nadège Dufossé van Candriam. Dufossé zei dat Candriam de samenstelling van de portefeuille kantelt naar niet Amerikaanse aandelen.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de activiteit in de industrie van de eurozone in juni verder is toegenomen. De index steeg van 63,1 naar 63,4.

Ook in Duitsland trok de industrie verder aan, terwijl de groei van de Franse industrie licht vertraagde. Ook in Italië was sprake van een fractioneel lager groeitempo, terwijl de Spaanse groei versnelde. De activiteit in het Verenigd Koninkrijk groeide in een vertraagd tempo.

De Duitse detailhandelsverkopen zijn in mei opgelopen. Op maandbasis namen de verkopen in mei, gecorrigeerd voor inflatie, met 4,2 procent toe.

De werkloosheid in de eurozone is in mei gedaald van 8,1 procent in april naar 7,9 procent in mei.

De euro/dollar noteerde op 1,1855. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1857 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1855 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 1,11 procent hoger. Oliekartel OPEC en diens partnerlanden vergaderen vandaag en kijken wat te doen met de huidige productie-afspraken.

Bedrijfsnieuws

Sodexo heeft in het afgelopen kwartaal de omzet flink zien stijgen en verhoogde daarop de outlook voor heel het boekjaar. Het aandeel steeg 2,3 procent.

Hennes & Mauritz heeft in het afgelopen kwartaal zwarte cijfers geschreven dankzij een sterk gestegen omzet. Het aandeel verloor echter 1,1 procent.

In Londen won de koers van het aandeel Associated British Food 4,8 procent. Onderdeel Primark heeft niet als H&M een goed kwartaal achter de rug met een sterke omzetgroei.

Verder hadden luchtvaartmaatschappijen ook de wind in de rug. Het aandeel van IAG, moederbedrijf van onder meer British Airways, won 3,9 procent, het aandeel Lufthansa werd 3,0 procent duurder en in Amsterdam steeg de koers van het aandeel Air France-KLM 1,4 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent hoger op 4.309,12 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,3 procent in het rood.