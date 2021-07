Orderinstroom ASMI in tweede kwartaal boven verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De orderinstroom van ASM International ligt in het tweede kwartaal van 2021 duidelijk boven de eerder afgegeven verwachtingen. Dit zei de halfgeleiderspecialist donderdag nabeurs. Op basis van voorlopige cijfers verwacht het concern dat de orderontvangst in het tweede kwartaal iets meer dan 500 miljoen euro zal bedragen, terwijl ASMI eerder zei te rekenen op een orderinstroom in het tweede kwartaal van 420 tot 440 miljoen euro. "De stijging van het aantal orders in het tweede kwartaal is vooral het gevolg van orders die eerder is het derde kwartaal werden verwacht en nu door klanten naar het tweede kwartaal zijn getrokken", zei ASMI in een toelichting. De omzet zal naar verwachting in lijn zijn met de eerder afgegeven prognose van 390 tot 410 miljoen euro, ASMI publiceert op 27 juli 2021 de resultaten over het tweede kwartaal. Het aandeel ASMI sloot donderdag 3,5 procent lager op 267,40 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

