HEMA verlaat Engeland

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) HEMA heeft besloten zijn zes winkels in het Verenigd Koninkrijk te sluiten, omdat het bedrijf zich meer wil richten op zijn kernmarkten. HEMA maakte in 2014 de oversteek naar, maar wist nooit een solide positie op te bouwen in de Engelse markt, zei CEO Saskia Egas Reparaz. Eerder had het bedrijf al aangekondigd duurzaam te willen groeien in een beperkt aantal kernmarkten met name de Benelux en Frankrijk. HEMA werd vorig jaar overgenomen door de eigenaren van supermarktketen Jumbo, de familie Van Eerd, en investeringsmaatschappij Parcom. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

