Walgreens verhoogt outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Walgreens Boots Alliance heeft in het afgelopen kwartaal de prognose van de analisten overtroffen en verhoogde daarop de outlook voor heel het boekjaar. Dit meldde de Amerikaanse drogisterijketen donderdag. De aangepaste winst, exclusief bijzondere posten, bedroeg in het kwartaal dat op 31 mei eindigde, 1,51 dollar, een stijging van ruim 83 procent. Analisten rekenden vooraf op een winstcijfer van 1,16 dollar. De omzet steeg met 12,1 procent van 30,3 naar 34,0 miljard dollar. Outlook Walgreens Boots Alliance verhoogde donderdag de outlook voor de aangepaste winst per aandeel uit voortgezette activiteiten naar een groei van circa 10 procent. Eerder ging de onderneming uit van een stijging tussen de 5 en 10 procent. De nieuwe outlook baseerde het bedrijf op de ontwikkelingen in het derde kwartaal en de toegenomen duidelijkheid over het effect van de coronavaccins In de elektronische handel voorbeurs noteerde de koers van het aandeel Walgreens donderdag in New York 2,9 procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

