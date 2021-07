Amerikaanse futures wijzen op vlakke opening Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet, op de eerste handelsdag van de tweede jaarhelft, in afwachting van werkloosheids- en productiecijfers. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,1 procent in het rood. Woensdag sloot de index voor de 34ste keer dit jaar op een nieuw record. Aandelen staan op recordniveaus dankzij cijfers die laten zien dat de Amerikaanse economie snel aan het groeien is, wat de hoop voedt op sterke bedrijfsresultaten van grote bedrijven in het tweede kwartaal. Spoedig zal het cijferseizoen losbarsten. De zorgen dat de Federal Reserve zijn rente gaat verhogen om de inflatie te drukken zijn intussen afgenomen. "De groei is er, stimulering is er nog steeds, de winstcijfers zijn fenomenaal", vatte Caroline Simmons van UBS de situatie samen. De groei in de VS zou wel eens over zijn piek heen kunnen zijn, merkte ze op. Voor de openingsbel worden de wekelijkse aanvragen van nieuwe werkloosheidsuitkeringen bekend gemaakt. Er wordt gerekend op een daling op weekbasis van 411.000 naar 390.000 stuks. Een inkoopmanagersindex voor de industriesector zal een indicatie geven of het economische herstel aan het vertragen is, na een snelle expansie door de heropening van de economie na de coronapandemie. Olie werd weer duurder. Een augustusfuture West Texas Intermediate steeg 1,3 procent tot 74,78 dollar, terwijl een septemberfuture Brent 1,2 procent duurder werd op 75,84 dollar. "We zijn op weg naar 100 dollar voor een vat olie", zei Gregory Perdon van Arbuthnot Latham. "Ik zie de oliemarkt als een niet te stoppen trend." Vandaag vergadert oliekartel OPEC met diens partners verenigd in OPEC+. De euro/dollar noteerde op 1,1855. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,1862 op de borden. Bedrijfsnieuws Micron Technology overtrof in het afgelopen kwartaal de omzet- en winstverwachtingen en gaf ook voor het lopende kwartaal ramingen af die hoger liggen dan die van analisten. Desondanks lijkt het aandeel lager te gaan openen.



CureVac ging onderuit in de handel voorbeurs. Het Duitse bedrijf publiceerde resultaten van zijn coronavaccin, dat eerder nog veelbelovend leek, maar dat minder bescherming blijkt te bieden dan andere vaccins, namelijks slechts 48 procent. Het aandeel lijkt 13 procent lager te openen op de Nasdaq. Robinhood wil dat gebruikers van de trading-app de aandelen van Robinhood zelf gaan kopen. Bij de aankomende beursgang wordt maar liefst 35 procent van de aandelen opzij gezet voor particuluiere beleggers, die de klandizie van het bedrijf vormen. Robinhood heeft een platform waarop gebruikers nieuwe aandelen kunnen verhandelen voordat de beurshandel van start gaat. Amerikanen kopen zo veel auto's dat de parkeerterreinen leeg raken. De verkoopcijfers voor juni, die donderdag worden gepubliceerd, zouden daarom wel eens wat lager kunnen uitvallen, volgens analisten. Topman Darren Woods van ExxonMobil heeft afstand genomen van uitspraken van twee toplobbyisten van het bedrijf, die dachten dat ze met een recruiter in gesprek waren toen ze zeiden dat de steun van het bedrijf aan een CO2-belasting een gemakkelijk gespreksonderwerp was, omdat zo'n belasting er waarschijnlijk toch nooit zal komen. Royal Dutch Shell zou uit een joint venture met Exxon Mobil in Californië willen stappen, volgens persbureau Reuters. Het betreft de gezamenlijke de olie- en gaswinning in Aera, waar dagelijks 125.000 vaten olie en 32 miljoen kubieke voet aan gas wordt geproduceerd, goed voor 25 procent van de totale olie- en gasproductie in Californië. Slotstanden Wall Street sloot woensdag licht hoger. De toonaangevende S&P 500 index sloot 0,1 procent hoger op 4.297,49 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 34.502,51 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 14.503,95 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

