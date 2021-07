Coronavaccin CureVac matig effectief

Als je voetbal bekijkt of ronde van Frankrijk is of we terug in een normale wereld leven ?

Ik stel mij daar grote vragen bij .

Het tweede vaccin is toch nog lang niet door iedereen ontvangen geweest .

Franrijk geen mondmaskers meer enz .

Portugal is dan weer terug strenger ?

In de herfst gaan we hier de gevolgen van zien .