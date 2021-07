Valuta: euro verder omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag lager ten opzichte van de dollar in een markt die de Amerikaanse munt steeds meer waardeert op basis van de goed draaiende economie van de Verenigde Staten.

"Het lijkt er op dat de 1,19 dollar voor de euro nu de nieuwe bovenkant is en wij sluiten niet uit dat de euro op korte termijn onder de 1,18 dollar duikt", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "De daling van de euro gaat daarbij sinds de laatste monetaire bijeenkomst van de Federal Reserve zonder nervositeit gepaard en wij denken dat de Europese Centrale Bank met de huidige niveaus geen enkele moeite heeft", aldus Van der Meer.

Met betrekking tot de economische ontwikkelingen in de Verenigde Staten verwees de handelaar van Ebury donderdag naar de banengroei in de Amerikaanse private sector, die beter uitviel dan verwacht. Voor vandaag zijn vooral de steunaanvragen in het licht van de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt van belang, in aanloop naar het grote banenrapport over juni, dat vrijdag naar buiten komt. Voor de steunaanvragen voor de week tot en met 26 juni wordt rekening gehouden met een aantal van 390.000 tegen 411.000 een week eerder.

In Japan bleek de industrie in juni toch iets harder te zijn gegroeid dan eerder gedacht met een inkoopmanagersindex van 52,4 tegen een eerder gemelde 51,5. Het Tankan-rapport van de Bank of Japan liet over het tweede kwartaal een verbetering in het bedrijfsklimaat voor grote producenten zien.

China zag zijn inkoopmanagersindex volgens Markit Economics in juni dalen naar 51,3. In mei was deze 52,0.

Van de verschillende Europese landen werden donderdag ook inkoopmanagersindices gepubliceerd. Die duiden zonder uitzondering op een aanhoudende groei, in sommige gevallen zelfs robuust. Dat gold ook voor de eurozone als geheel met een gestegen index van 63,1 naar 63,4.

De werkloosheid van de muntunie kwam over mei uit op 7,9 procent tegen 8,1 procent in april.

In Duitsland liepen de detailhandelsverkopen in mei op maandbasis conform de verwachting op met 4,2 procent.

In de Verenigde Staten komen vandaag naast de wekelijkse steunaanvragen, twee inkoopmanagersindices voor de industrie en de bouwuitgaven over mei naar buiten.

Sprekers zijn vandaag de Britse minister van financiën Rishi Sunak, de voorzitter van de Bank of England Andrew Bailey, bestuurslid bij de Europese Centrale Bank Frank Elderson, voorzitter van de Federal Reserve van Atlanta Raphael Bostic en de president van het Internationaal Monetair Fonds Kristalina Georgieva.

De euro noteerde donderdag 0,1 procent lager op 1,1843 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent hoger op 0,8595 Britse pond. Het Britse pond daalde donderdag 0,4 procent en noteerde op 1,3780 dollar.