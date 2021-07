Beursblik: Goldman verhoogt koersdoel Unibail stevig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unibail-Rodamco-Westfield

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft het koersdoel voor Unibail-Rodamco-Westfield verhoogd van 79,00 naar 100,00 euro en herhaalde de koopaanbeveling op het aandeel. De winstraming voor dit jaar liet Goldman min of meer onveranderd, maar voor de jaren erna werden de ramingen met circa 5 procent verhoogd. Goldman houdt inmiddels rekening met een lagere leegstand op middellange termijn. Ook de verwachtingen voor de inflatie en de kostenbesparingen zijn gunstiger voor Unibail. Dat wordt wel deels teniet gedaan door het verlies aan inkomsten door desinvesteringen. De zakenbank rekent op 8 miljard euro aan verkopen tussen 2021 en 2023. Dat was eerst 5,5 miljard euro. In 2024 zal Unibail 62 miljoen euro aan kostenbesparingen realiseren, denkt Goldman, vooral in de VS, maar ook deels in Europa. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

