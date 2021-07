Hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting in het groen van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van ongeveer een half procent.

Woensdag sloot de AEX het kwartaal nog af met een verlies van 0,6 procent op 729,52 punten. Halverwege het beursjaar noteert de hoofdindex evenwel op een winst van circa 17 procent. De breed samengestelde Euro Stoxx 600 index staat op een winst van ruim 13 procent.

De Amerikaanse aandelenmarkten kwamen woensdag in eerste instantie nauwelijks van hun plek. Uiteindelijk wist de S&P 500 index toch met 0,1 procent te stijgen tot een nieuwe recordstand. Halverwege dit jaar staat de index nu op een winst van 14,4 procent. Techbeurs Nasdaq gaf woensdagavond juist licht terrein prijs, terwijl de Dow ruim een half procent won. Deze indices noteren dit jaar respectievelijk 12,5 procent en 12,7 procent in het groen.

De internationale aandelenmarkten zijn momenteel in afwachting van het Amerikaanse banenrapport in de hoop te kunnen inschatten of de Amerikaanse Federal Reserve gedwongen zal worden om eerder dan gepland te overwegen het monetaire beleid te verkrappen. Het rapport, dat ook wel wordt beschouwd als ’s werelds belangrijkste macrocijfer, wordt vrijdagmiddag door het ministerie van Arbeid vrijgegeven.

Woensdag werd al het banenrapport vrijgegeven van loonstrookjesverwerker ADP, dat wordt beschouwd als een voorbode van het officiële rapport. Volgens de data van ADP is de werkgelegenheid in de private sector in de VS in juni met 692.000 nieuwe banen sterker gestegen dan verwacht. De markt rekende vooraf op een toename met 550.000 banen. Vandaag worden de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen vrijgegeven, hetgeen ook een aanwijzing kan zijn voor het rapport van morgen.

Vorige maand viel het officiële banenrapport nog tegen, en dat was juist reden voor enthousiasme op de aandelenmarkten. Zorgen bij beleggers over een oververhitting van de Amerikaanse economie en een snellere renteverhoging van de Federal Reserve verdwenen daardoor tijdelijk naar de achtergrond.

In Azië geven de hoofdindices vanochtend na een twijfelende start licht terrein prijs. De ommekeer volgde na nieuws dat de Chinese industrie in juni in een iets lager tempo is gegroeid in vergelijking met mei. Ook de Japanse industrie kende een groeivertraging in juni, hoewel die vertraging minder sterk dan gevreesd was. Vandaag worden in de loop van de handelsdag ook de inkoopmanagersindices voor de industrie in de eurozone en de VS vrijgegeven.

De hoofdindices in Tokio, Hongkong, Sydney en Seoel geven circa een half procent prijs, terwijl de Shanghai Composite wel nipt in het groen noteert.

Oliehandelaren kijken naar OPEC+ bijeenkomst

Een belangrijke bijeenkomst van de OPEC en zijn bondgenoten werd van woensdag naar vandaag verschroven. Het uitstel is bedoeld om partijen meer tijd te geven om tot een compromis te komen, waarbij Rusland een voorstel overweegt om de productie te verhogen, terwijl Saoedi Arabië de voorkeur geeft aan een meer geleidelijke aanpak, meldde persbureau Bloomberg.

"Het is zo dat OPEC+ momenteel de luxe heeft om de ontwikkelingen op de oliemarkt op de middellange termijn te kunnen beheersen, mede omdat de reactie van landen [op de prijsstijgingen] buiten de productiealliantie nogal teleurstellend is", zei grondstoffenanalist Eugen Weinberg van Commerzbank. Met name de terughoudende reactie van de Amerikaanse schalie-olie-industrie op de stijgende olieprijzen, heeft de OPEC in staat gesteld de controle over de prijzen te pakken", zei hij.

Een augustusfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 0,7 procent hoger op 73,47 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald met 6,7 miljoen vaten tot 452,3 miljoen vaten. De olieprijs noteert op het hoogste niveau in bijna 3 jaar tijd.

De dollar zet ondertussen zijn opmars voort die werd ingezet na het Amerikaanse rentebesluit op 17 maart. Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1841, ten opzichte van 1,21365 voorafgaand aan het rentebesluit.

Bedrijfsnieuws

Pharming Group gaat samenwerken met Orchard Therapeutics voor de ontwikkeling en commercialisering van autologe HSC ex-vivo gentherapie tegen erfelijk angio-oedeem.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot woensdag 0,1 procent hoger op 4.297,50 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 34.502,51 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 14.503,95 punten.