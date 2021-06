Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald/gestegen. Uit de EIA data bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 25 juni zijn gedaald met 6,7 miljoen vaten tot 452,3 miljoen vaten. De benzinevoorraden stegen met 1,5 miljoen vaten tot 241,6 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden met 0,9 miljoen vaten tot 137,1 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 92,2 naar 92,9 procent. Daarnaast kijkt de markt deze week uit naar een beslissing van de OPEC en zijn bondgenoten over het al dan niet versoepelen van de productiebeperkingen. De vergadering van het Joint Ministerial Monitoring Committee werd met een dag uitgesteld naar donderdag. Het uitstel is bedoeld om partijen meer tijd te geven om tot een compromis te komen, waarbij Rusland een voorstel overweegt om de productie te verhogen, terwijl Saoedi Arabië de voorkeur geeft aan een meer geleidelijke aanpak, meldde persbureau Bloomberg. "Het is zo dat OPEC+ momenteel de luxe heeft om de ontwikkelingen op de oliemarkt op de middellange termijn te kunnen beheersen, mede omdat de reactie van landen buiten de productiealliantie nogal teleurstellend is", zei grondstoffenanalist Eugen Weinberg van Commerzbank. Met name de terughoudende reactie van de Amerikaanse schalie-olie-industrie op de stijgende olieprijzen, heeft de OPEC in staat gesteld de controle over de prijzen te pakken", zei hij. Het American Petroleum Institute rapporteerde dinsdag laat een daling van de Amerikaanse ruwe olievoorraden van 8,15 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden met 2,42 miljoen vaten stegen en de destillaatvoorraden met 428.000 vaten toenamen. Een augustusfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 0,7 procent, ofwel 0,49 dollar, hoger op 73,47 dollar op de New York Mercantile Exchange. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

