Wall Street koerst af op vlak slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag vlak met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index noteerde vlak op 4.293,66 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 34.451,58 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent lager op 14.508,42 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten kwamen woensdag nauwelijks van hun plek, wat suggereert dat de belangrijkste indices rond hun recordniveau's blijven hangen na een rally in juni, aangedreven door technologieaandelen.

De S&P 500 sloot dinsdag voor de 33ste keer dit jaar op zijn hoogste niveau ooit. De index is tot dusver in juni met 2,1 procent gestegen, wat de vijfde opeenvolgende maand van winst markeert. De Dow koerst echter af op een verlies op maandbasis, waarmee de index richting zijn slechtste maand sinds januari afkoerst. De Nasdaq-100 steeg in juni tot dusver 6,5 procent, waarmee de index op weg is om zijn beste maand sinds november af te sluiten.

"Groeisectoren presteerden beter omdat de obligatierendementen zijn gestabiliseerd", zei marktanalist Shaniel Ramjee van Picted Asset management. "Aangezien dit het grootste deel van

de markt is, zullen we de algemene indexen hoger zien stijgen", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in juni sterker is gestegen dan verwacht. Het aantal banen steeg in juni met 692.000. De markt rekende vooraf op een toename met 550.000 banen.

In de VS zijn vorige week 6,9 procent minder hypotheekaanvragen gedaan. De marktindex daalde van 686,4 naar 638,8.

De economische activiteit in de regio Chicago is in juni sterker dan verwacht vertraagd, na de uitzonderlijke piek in mei. De index daalde van 75,2 naar 66,1.

De aanstaande woningverkopen in de Verenigde Staten zijn in mei op maand- en jaarbasis gestegen met respectievelijk 8,0 procent en 13,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1853. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1868 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1895 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 1,0 procent hoger, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald met 6,7 miljoen vaten tot 452,3 miljoen vaten.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door een tweetal inkoopmanagersindices van de industrie van juni en de bouwuitgaven in mei.

Bedrijfsnieuws

Bed Bath & Beyond heeft in het afgelopen kwartaal de resultaten zien stijgen en verhoogde de outlook voor dit jaar. Het aandeel steeg 9,0 procent.

Constellation Brands boekte een licht hogere kwartaalomzet en verhoogde zijn verwachtingen voor het jaar, dankzij een robuuste vraag naar bier, wijnen en sterke dranken. Het aandeel won 2,1 procent.

Oliereus ConocoPhillips breidt zijn aandeleninkoopprogramma uit met 1 miljard dollar tot 6 miljard dollar, of 7 procent van zijn marktwaarde. Het bedrijf geeft later woensdag zijn visie op de komende tien jaar. Het aandeel noteerde 2,8 procent hoger.

De Chinese taxi-app Didi Global gaat voor 14 dollar per aandeel naar de beurs, aan de bovenkant van de eerder afgegeven prijsvork van 13 tot 14 dollar, aldus bronnen van The Wall Street Journal. De handel startte woensdag na een bliksemsnelle aanbieding aan potentiële investeerders. Er werd zo'n 4,4 miljard dollar opgehaald, wat meer was dan eerder voorzien. Daarmee zou het bedrijf 67 miljard dollar waard zijn. Rivaal Uber wordt gewaardeerd op 95 miljard dollar, terwijl Lyft op 20 miljard dollar zit. Het aandeel noteerde 9,8 procent hoger.

Intel heeft de productie van één van zijn nieuwste chips uitgesteld om de prestaties te verbeteren. Dat is de eerste significante tegenslag voor de nieuwe CEO Pat Gelsinger, die Intel weer concurrerender moet maken. Intel daalde 2,0 procent.

Southwest Airlines biedt zijn cabinepersoneel dubbel loon, om mogelijk personeelsgebrek tijdens het feestdagenweekend rond de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag op 4 juli te vermijden.