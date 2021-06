Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,8 procent tot 452,84 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,0 procent op 15.531,04 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,9 procent op 6.507,83 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,7 procent lager op 7.037,47 punten.

Na een halfjaar handel laten de belangrijkste graadmeters echter mooie plussen zien. De AEX noteert circa 17 procent hoger en de Bel20 ongeveer 14 procent. De Duits beurse staat op een plus van 13 procent en in Frankrijk is dit 17 procent.

De Europese aandelenmarkten daalden woensdag, waarbij met name de verliezen voor banken en de autosector op de indices drukten.

Zorgen over de de opkomst van de delta-variant van het coronavirus in Europa, zoals het Verenigd Koninkrijk en Portugal, deden het sentiment geen goed. "We zien dat de markt dit opmerkt: de sectoren met betrekking tot reizen en vrije tijd doen een stapje terug", zei marktanalist Shaniel Ramjee van Pictet Asset Management. "Dit betekent niet dat we lockdowns verwachten, maar kunnen we lichte nervositeit verwachten? Ja, dat kan", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de Britse economie in het eerste kwartaal van 2021 is gekrompen met 1,6 procent. Het niveau van het bruto binnenlands product ligt nu 8,8 procent lager ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019, het laatste kwartaal voor de uitbraak van het coronavirus.

De consumentenprijzen in de eurozone zijn in juni met 1,9 procent gestegen. In mei stegen de prijzen op jaarbasis nog met 2,0 procent.

De Duitse werkloosheid is in juni flink gedaald. In juni liep het voor seizoensinvloeden aangepaste aantal werklozen ten opzichte van mei met 38.000 terug. In mei was er al sprake van een afname met 19.000 op maandbasis.

De euro/dollar noteerde op 1,1856. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1899 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1895 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 0,3 procent hoger, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald met 6,7 miljoen vaten tot 452,3 miljoen stuks.

Bedrijfsnieuws



Europese banken stonden woensdag onder druk. HSBC verloor 1,0 procent, BNP Paribas daalde 1,5 procent en Banco Santander verloor 1,4 procent. Deutsche Bank leverde 0,8 procent in.

Autofabrikanten stonden ook onder druk. Porsche Automobil Holding verloor 3,9 procent en Volkswagen daalde 2,4 procent. BMW werd 2,1 procent goedkoper en Renault verloor 2,9 procent.

EssilorLuxottica betaalt toch de volle mep voor GrandVision, die was overeengekomen voorafgaand aan de coronacrisis. Dat maakte het Italiaans-Franse optiekbedrijf dinsdag nabeurs bekend. De koers van het aandeel EssilorLuxottica sloot 0,1 procent hoger. Het aandeel GrandVision won liefst 14,2 procent en grootaandeelhouder HAL werd 4,5 procent duurder.

Zumtobel heeft in het afgelopen boekjaar de nettowinst flink zien aantrekken, ondanks de impact van de coronacrisis. Zumtobel zegt goed gepositioneerd te zijn voor een winstgevende groei en verwacht voor het lopende boekjaar een stijging van de omzet met 4 tot 7 procent en een EBIT-marge van 4 tot 5 procent. Het aandeel daalde desalniettemin 1,6 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent hoger op 4.295,60 punten. De Dow Jones index steeg 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq handelde 0,1 procent in het rood.