AEX eindigt meevallend kwartaal met kleine min

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft woensdag het tweede kwartaal afgesloten met een klein dagverlies.

De AEX sloot 0,6 procent lager op 729,52 punten, nadat de Amsterdamse hoofdgraadmeter nog iets hoger opende op 734,50 punten. Dit jaar noteert de AEX echter al circa 17 procent hoger.

Het kwartaal werd gekenmerkt door verwachtingen die opwaarts moesten worden bijgesteld, zei Fred van Deijck van Bustelberg Vermogensbeheer, met een rente die uiteindelijk niet steeg, maar daalde, wat eigenlijk niemand had verwacht.

De oplopende rente zorgde voor een rotatie van groei- naar waarde-aandelen, maar nu de rente weer daalt, keren beleggers toch weer terug naar de geliefde groeisector. Volgens Van Deijck zagen de centrale bankiers het toch goed, dat de btw-effecten en bewegingen van de olieprijs in de inflatiecijfers een voorbijgaand karakter hebben. En dus zette de gevreesde rentestijging niet door.

Met nieuwe bedrijfsresultaten in aantocht, zag Van Deijck dat bedrijven zowel de gerapporteerde resultaten als de verwachtingen opwaarts bijstelden. Dat de coronacrisis minder schadelijk uitviel dan gevreesd, is te danken aan de overheden die ruimhartig waren in crisistijd.

Terwijl in de Verenigde Staten mensen met een loonzakje naar huis werden gestuurd en niet productief waren, bleven ze in Europa aan het werk. "Dat was toch de betere aanpak en de groei in Europa zou daardoor wel eens sterker kunnen zijn dan in de Verenigde Staten", denkt Van Deijck.

Het nieuws dat EssilorLuxottica de overname van GrandVision doorzet, ziet Van Deijck als signaal dat er weer geld kan worden verdiend met overnames. De Italiaans-Franse brillenreus wilde een korting voor de coronacrisis, maar kiest eieren voor zijn geld nu de consument weer met volle zeilen terugkeert.

Economische cijfers in de ochtend, uit Japan en Europa, waren niet erg optimistisch, maar in de middag kwam ADP met een meevallend banencijfer voor de Verenigde Staten.

De euro/dollar daalde tot 1,1856, waarmee de dollar zijn opmars voortzet, vooruitlopend op een monetaire verkrapping, die in de Verenigde Staten veel eerder dan in de EU wordt verwacht.

Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond het muntpaar nog op 1,1902 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1905 op de borden.

De olieprijs daalde licht na een stijging eerder op de dag.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won Ahold Delhaize 1,0 procent en KPN 0,9 procent. Sectorgenoten Wolters Kluwer en RELX stegen circa een half procent.

Grondstoffenbedrijf ArcelorMittal en halfgeleiderspecialisten ASML en ASMI drukten de AEX omlaag. ASML leverde 1,8 procent in en ArcelorMittal 2,0 procent. Just Eat Takeaway en AzkoNobel werden ruim 2 procent goedkoper.

Shell eindigde vlak, ondanks dat Citi het aandeel van de verkooplijst haalde.

In de AMX steeg GrandVision maar liefst 14,2 procent naar 28,20 euro. EssilorLuxottica betaalt toch de volle mep voor GrandVision, zoals die was overeengekomen voorafgaand aan de coronacrisis. Aandeelhouders van EssilorLuxottica stemden dinsdag voor het plan om het belang van 76,72 procent van HAL in GrandVision te kopen voor 28,42 euro per aandeel. HAL won 4,5 procent na diverse verschillende koersdoelverhogingen.

Verder won InPost 1,5 procent na een positief analistenrapport van Berenberg. Arcadis leverde daarentegen 2,3 procent in.

Onder de kleinere aandelen won Accell 2,7 procent, maar daalde NSI 2,4 procent.

Tussenstand Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op het Damrak wonnen de Dow Jones en S&P500 index licht, maar leverde de Nasdaq nipt in.