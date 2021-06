Huvepharma ziet af van IPO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Huvepharma heeft besloten zijn beursgang op het Damrak niet door te zetten. Dit liet de specialist in diergezondheid met naar eigen zeggen sterke posities in de segmenten diergeneeskunde en diervoederadditieven woensdagmiddag weten. In gesprek met potentiële investeerders werd het CEO en oprichter Kiril Domuschiev duidelijk dat het beter is voor het bedrijf om tijdens de groeiperiode nog niet beursgenoteerd te zijn. Domuschiev merkte op dat Huvepharma op een later tijdstip mogelijk de beursplannen weer uit de ijskast haalt. Huvepharma wilde met de uitgifte van nieuwe aandelen 300 miljoen euro ophalen om zo de groei te versnellen. Met een prijsvork van 20,00 tot 25,75 euro per aandeel zou het bedrijf gewaardeerd worden op 3,6 miljard tot 4,5 miljard euro. Naast autonome groei kijkt de topman ook naar eventuele overnames of het in licentie nemen van nieuwe producten of technologieën. Ook moet de schuld omlaag, vond Domuschiev. Eind 2020 had Huvepharma 21,6 miljoen euro in kas en bedroeg de schuld 474 miljoen euro, zo bleek uit het jaarverslag. Huvepharma is een Bulgaars bedrijf, maar is sinds 2014 gevestigd in Amsterdam. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

