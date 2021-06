B&S Group breidt meerderheidsbelang FragranceNet uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: B&S

(ABM FN-Dow Jones) B&S Group heeft het belang in FragranceNet.com uitgebreid door de aankoop van meer aandelen van JTG Holding. Dat maakte de distributeur van consumentenartikelen woensdagmiddag bekend. Het belang in JTG is hierdoor gestegen tot 91,8 procent. In de komende maanden wil B&S de resterende aandelen, die nu nog in handen zijn van de directeur van JTG, converteren naar het Beauty-segment van B&S. Hierdoor komen de belangen van alle bedrijven in dit segment meer in dezelfde richting te liggen om zo de synergievoordelen te maximaliseren. Door de transactie stijgt het belang van B&S in FragranceNet van 53,7 naar 65,4 procent. Na de conversie zal dit verder stijgen. De rest van FragranceNet blijft in handen van de oprichters Jason en Eric Apfel. B&S heeft veel profijt gehad van de overname van FragranceNet, dat zijn omzet sindsdien met circa 40 procent zag stijgen en ook de marges fors zag verbeteren. Hiermee kon het bedrijf de impact van de coronacrisis op de fysieke verkoop van parfums in winkels goed opvangen. Inmiddels wil B&S de komende drie jaar zich meer richten op de eindconsument, die parfums via FragranceNet online kan bestellen. De uitbreiding van het belang past in deze bijstelling van de strategische koers. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.