Bed Bath & Beyond verhoogt outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Bed Bath & Beyond heeft zijn verwachtingen voor dit jaar verhoogd na een sterke omzetgroei in het afgelopen kwartaal. Dit bleek woensdagmiddag uit cijfers van de verkoper van inrichtingen voor de slaap- en badkamer. "We presteren kwartaal na kwartaal beter en we zijn dan ook trots onze jaaroutlook te kunnen verhogen", zei CEO Mark Tritton in een toelichting. Al vier kwartalen op rij stijgt de vergelijkbare omzet en de brutomarge overtreft de verwachtingen, aldus de topman. In het eerste kwartaal, dat eindigde op 29 mei, steeg de omzet met 49 procent naar 1,95 miljard dollar. De vergelijkbare omzetgroei kwam zelfs uit op 86 procent. Ook de brutomarge steeg en het resultaat verbeterde van een verlies van 302 miljoen naar 51 miljoen dollar. Aangepast voor bijzondere posten verdiende Bed Bath & Beyond 5 miljoen dollar, ofwel 0,05 dollar per aandeel. Outlook Bed Bath & Beyond rekent voor dit boekjaar op een omzet van 8,2 tot 8,4 miljard dollar. Eerder ging de retailer nog uit van 8,0 tot 8,2 miljard dollar. Het lopende tweede kwartaal zal vermoedelijk 2,04 tot 2,08 miljard dollar bijdragen. Dit jaar zal de aangepaste EBITDA uitkomen tussen de 520 en 540 miljoen dollar, verwacht het bedrijf, waar eerder werd gemikt op 500 tot 525 miljoen dollar. Dit zou een aanpaste winst per aandeel opleveren van 1,40 tot 1,55 dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

