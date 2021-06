Amerikaanse beursnotering Didi lijkt succes Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Chinese taxi-appbedrijf DiDi Global is er in geslaagd om zijn aandelen aan de bovenkant van de afgegeven bandbreedte te verkopen. Dit stelden bronnen van The Wall Street Journal woensdag. De aandelen werden verkocht voor 14 dollar per aandeel. De prijsvork stond op 13 tot 14 dollar. Het bedrijf meldde maandag dat het 288 miljoen certificaten wil uitgeven, samen goed voor 72 miljoen aandelen. De certificaten zullen worden verhandeld aan de New York Stock Exchange met de ticker DIDI. De opbrengst zal worden geïnvesteerd in technologie, aanwezigheid in bepaalde markten buiten China en de introductie van nieuwe producten. Didi nam in 2016 zijn rivaal Uber China over voor 35 miljard dollar, waarbij het Amerikaanse Uber een minderheidsbelang verwierf in het Chinese bedrijf. Volgens het prospectus is het bedrijf het grootste mobiliteitsplatform ter wereld, met een aanwezigheid in 16 landen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.