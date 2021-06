Beursblik: banengroei private sector nog altijd gunstig

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banengroei in juni geeft nog altijd een gunstig beeld, terwijl de neerwaartse bijstelling over mei meevalt. Dit concludeerde Rabobank woensdag naar aanleiding van het ADP-rapport over juni met daarin een groei van 692.000 banen.

"De bijstelling van 978.000 naar 886.000 over mei getuigt van het vertrouwen dat ADP heeft in de ontwikkelingen in de banenmarkt. ADP wil zijn cijfers nog wel eens conformeren aan de officiële banendata, maar deed dit nu niet", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News.

Over mei werd begin deze maand door de Amerikaanse overheid een tegenvallende banengroei van 559.000 gerapporteerd, waar 671.000 was voorzien. Vrijdagmiddag volgt het rapport voor juni.

Marey wees er woensdag op dat de groei in de private sector met 332.000 banen nog altijd in flinke mate wordt gedragen door de vrijetijdsector. "De verwachting is wel dat het aandeel van andere sectoren toeneemt en de groei per maand in zijn totaal vermindert. De overheidssteun voor Amerikanen eindigt in september. Nu wordt nog één op de zeven banen afgewezen, maar dat laatste getal loopt naar verwachting tegen die tijd op", aldus de marktanalist.



De euro daalde kort na publicatie van het ADP-rapport met 0,2 procent naar 1,1882 dollar.