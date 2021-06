Valuta: euro nipt lager

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag licht onder de 1,19 dollar in afwachting van een banenrapport in de Verenigde Staten.

"Op korte termijn gaat daar de aandacht naar uit", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Op de langere termijn kijkt de markt toch naar de centrale banken en dan met name de Federal Reserve en de ontwikkelingen van de deltavariant van het coronavirus", aldus Mevissen.

Mevissen wees woensdag op twee Fed-prominenten die recent hun licht lieten schijnen op het beleid van het monetaire beleidsorgaan. "Bestuurslid Christopher Wallen meende dat het waarschijnlijk is dat de Fed zich gaandeweg terugtrekt. Thomas Barking van de Fed van Richmond stelde als voorwaarde daarvoor eerst een bevestiging van de Amerikaanse arbeidsmarkt, die hij nu nog nog niet zag", aldus de marktanalist van Rabobank woensdag.

Voorlopig verwacht Mevissen dat de valutamarkt eerder bereid risico's in het vizier te houden, waarmee de dollar een lichte voorkeur lijkt te hebben boven de euro.

De industrie van Japan produceerde in mei op maandbasis bijna 6 procent minder, maar wist op jaarbasis nog altijd een plus van 22,0 neer te zetten. De Japanse consument had in juni weer meer vertrouwen met een gestegen index van 34,1 in mei naar 37,4 deze maand.

In China bleken de industrie en de dienstensector in juni volgens data van de centrale overheid nog wel te groeien, maar minder sterk dan in mei.

In het Verenigd Koninkrijk bleek de economie in de eerste drie maanden van dit jaar gekrompen met 1,6 procent op kwartaalbasis, een iets sterkere krimp dan de 1,5 procent die eerder was gemeld.

Frankrijk zag zijn voorlopige inflatie in juni verder oplopen naar 1,5 procent op jaarbasis na een prijsstijging van 1,4 procent in mei. De inflatie in de eurozone bedroeg in juni 1,9 procent. In mei was dit 2,0 procent en in april 1,6 procent.

In Duitsland daalde de werkloosheid in juni verder en kwam deze uit op 5,7 procent op een onaangepaste basis. Dat was in mei nog 5,9 procent. Er was sprake van 38.000 minder werklozen, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

In de Verenigde Staten staan vanmiddag, naast het banenrapport voor de private sector over juni, de inkoopmanagersindex van Chicago, de verkoop van bestaande woningen in mei en de wekelijkse olievoorraden op de agenda. Voor de banengroei gaat de markt uit van een aantal van 550.000 tegen een groei met 978.000 banen in mei.

Sprekers zijn vandaag econoom van de Bank of England Andy Haldane, voorzitter van de Fed van Atlanta Raphael Bostic en zijn collega Barkin.

De euro noteerde woensdag 0,1 procent lager op 1,1892 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8597 Britse pond. Het Britse pond daalde woensdag 0,1 procent en noteerde op 1,3831 dollar. De dollar noteerde 0,1 procent lager op 6,4591 Chinese yuan. De dollar verloor vandaag 0,1 procent en noteerde daarmee op 110,5305 yen.