Beursupdate: AEX zakt weg

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs zakte woensdag gedurende de ochtend weg. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,9 procent, nadat de Amsterdamse hoofdgraadmeter nog iets hoger opende op 734,50 punten.

Onder meer verliezen bij Royal Dutch Shell en ArcelorMittal drukten op de index. Ook elders in Europa stonden mijnbouw- en olieaandelen onder druk na tegenvallende macro-economische cijfers uit Azië vanochtend en een eerdere daling van de olieprijs.

"Een serie macrocijfers lieten een krimp van 5,9 procent zien in de Japanse industriële productie, terwijl ook cijfers uit de Chinese dienstensector tegenvielen", aldus analisten van IG.

"Niets dramatisch, maar wel een tegenvaller voor de op één na grootste economie van de wereld", zo stelde investment manager Simon Wiersma van ING in reactie op de cijfers uit China.

"In Europa werd het groeicijfer uit het Verenigd Koninkrijk voor het eerste kwartaal neerwaarts bijgesteld tot een krimp van 1,6 procent", merkten de marktvorsers van IG bovendien op. Verder werd bekend dat de consumentenprijzen in de eurozone in juni zijn gestegen, maar wel in een iets lager tempo. De inflatie van de consumentenprijzen bedroeg in juni 1,9 procent. In mei was dit 2,0 procent en in april 1,6 procent. De kerninflatie, voor de ECB een belangrijke graadmeter, bedroeg in juni 0,9 procent op jaarbasis.

Beleggers zullen volgens IG echter vooral wachten op cijfers die vanmiddag worden gepubliceerd, met in de Verenigde Staten onder meer het banenrapport van ADP, de wekelijkse hypotheekaanvragen en de olievoorraden.

Analisten van SEB merkten evenwel op dat de mondiale aandelenmarkten dicht bij hun recordniveaus blijven. "De vraag is hoe lang dit nog doorgaat", aldus de marktvorsers. "De situatie wordt wel erg extreem en het is moeilijk om sterke fundamentele redenen te vinden waarom de beurzen in een rechte lijn omhoog zouden kunnen gaan."

Verder merkte SEB op dat de obligatiemarkt zich weinig zorgen maakt over de aantrekkende inflatie en heeft besloten dat de hogere prijzen tijdelijk zijn.

De euro/dollar noteerde op 1,1902. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond het muntpaar ook op 1,1902 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1905 op de borden.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won Ahold Delhaize 0,4 procent. ING leverde juist 1,6 procent in en ArcelorMittal 2,8 procent. Shell daalde 1,0 procent, ondanks dat Citi het aandeel van de verkooplijst haalde.

In de AMX steeg GrandVision maar liefst 14 procent naar 28,15 euro. EssilorLuxottica betaalt toch de volle mep voor GrandVision, zoals die was overeengekomen voorafgaand aan de coronacrisis. Aandeelhouders van EssilorLuxottica stemden dinsdag voor het plan om het belang van 76,72 procent van HAL in GrandVision te kopen voor 28,42 euro per aandeel. HAL won 3,9 procent. HAL profiteerde van verschillende koersdoelverhogingen.

Verder won Corbion 0,8 procent. Air France-KLM leverde 3,3 procent in.

Onder de kleinere aandelen won Accell 1,3 procent, maar daalde NSI 2,3 procent.