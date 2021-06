Shell en Renault willen belang in snellaadbedrijf Ionity - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell en Renault zouden interesse hebben in een belang in snellaadbedrijf Ionity. Dit schreef persbureau Reuters dinsdagavond op basis van bronnen. Ionity, waar onder meer Volkswagen, Daimler, BMW en Ford al een belang in hebben, liet in maart weten dat het manieren onderzoekt om zijn netwerk van snellaadstations uit te rollen in Europa. Daarbij gaf het aan nieuwe aandeelhouders te willen verwelkomen. Volgens één van de bronnen zouden de biedingen voor een belang van 20 tot 25 procent in Ionity oplopen van 400 tot 500 miljoen euro. In juli moeten de definitieve biedingen op tafel liggen, aldus een bron tegenover Reuters. Ionity wordt bijgestaan door BNP Paribas, aldus de bronnen. Shell en Renault wilden tegenover Reuters niet reageren op de geruchten. "Op basis van de vele aandeelhouders zal Ionity vermoedelijk geen gefocuste concurrent zijn ten opzichte van het flexibele Fastned", aldus analist Marc Hesselink van ING. "Desondanks zal een grote kapitaalinjectie waarschijnlijk resulteren in meer concurrentie voor opkomende tenders, zeker gezien een bedrijf als Shell andere beweegredenen heeft dan de eerste investeerders." Autofabrikanten willen meer elektrische auto's verkopen en daarvoor is een goed netwerk van laadstations vereist. Shell wil volgens ING het verlies aan brandstofverkopen goedmaken. Uitgaande van de prijzen die Reuters noemt, wordt Ionity gewaardeerd op 1,6 tot 2,5 miljard euro voor 336 laadstations. Fastned heeft 134 laadstations en een ondernemingswaarde van 1,0 miljard euro. "Aan de bovenkant van de bandbreedte", aldus ING. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.