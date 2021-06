Duitse werkloosheid afgenomen in juni

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal werklozen in Duitsland is in juni flink gedaald. Dat meldde het Federale Arbeidsbureau woensdag.

In juni liep het voor seizoensinvloeden aangepaste aantal werklozen ten opzichte van mei met 38.000 terug. In mei was er al sprake van een afname met 19.000 op maandbasis.

Het voor seizoensinvloeden aangepaste werkloosheidspercentage kwam in juni daarmee uit op 5,9 procent, tegen eveneens 5,9 procent in mei en 6,0 procent in de voorgaande maanden.

Het onaangepaste werkloosheidspercentage bedroeg 5,7 procent, een daling met 0,2 procentpunt.

In totaal zaten er in juni iets meer dan 2,61 miljoen Duitsers zonder baan. In mei was dit nog krap 2,7 miljoen.