Beursblik: ING start volgen Fastned met Houden advies

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) ING is woensdag gestart met het volgen van Fastned met een Houden advies en een koersdoel van 60,00 euro. Met een belegging in Fastned spelen beleggers in op een snel aantrekkende penetratie van elektrische auto's in combinatie met een "agressieve" uitrol van laadstations, aldus analisten van ING. Bij een hogere penetratie van elektrische auto's zijn de laadstations van Fastned volgens ING "zeer aantrekkelijk" met een "buitengewoon hoog" rendement op het geïnvesteerd kapitaal. "Met dat gezegd hebbende, zijn we van mening dat in de waardering van het aandeel al rekening wordt gehouden met de uitrol van meer laadstations dan nu in de pijplijn zitten." ING ziet de omzet van Fastned dit jaar stijgen met 6 miljoen euro naar 13 miljoen euro. In 2022 zal de omzet op 31 miljoen euro zitten en in 2023 zelfs ruimschoots verdubbelen naar 66 miljoen euro. In 2022 zal de genormaliseerde EBITDA ook voor het eerst positief zijn, denkt de bank. Het aandeel Fastned steeg woensdagochtend met 0,4 procent tot 55,70 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

