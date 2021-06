Beursupdate: AEX licht hoger geopend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger geopend. Kort na opening van de beurzen koerste de AEX 0,2 procent hoger op 735,63 punten. Onder de hoofdfondsen won Adyen 1,2 procent, net als Besi. Just Eat Takeaway.com won 0,7 procent. ING leverde juist 0,5 procent in. In de AMX won GrandVision maar liefst 14 procent op 28,15 euro. EssilorLuxottica betaalt toch de volle prijs voor GrandVision, die was overeengekomen voorafgaand aan de coronacrisis. Aandeelhouders van EssilorLuxottica stemden dinsdag voor het plan om het belang van 76,72 procent van HAL in GrandVision te kopen voor de in 2019 overeengekomen prijs van 28,42 euro per aandeel. HAL won 6,5 procent. Verder won Corbion 0,9 procent en OCI 0,3 procent. Basic-Fit leverde 1,1 procent in. Onder de kleinere aandelen won Lucas Bols 1,3 procent, maar daalde Sif 0,8 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

