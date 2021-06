AFM legt handel in turbo’s aan banden Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De AFM gaat het aanbod van turbo’s aan Nederlandse retailbeleggers aan banden leggen, om hen beter te beschermen tegen de risico's van deze risicovolle producten. Dit maakte de toezichthouder woensdag bekend. Met ingang van 1 oktober komt er een hefboombeperking, een verplichte risicowaarschuwing en een verbod op handelsbonussen. In de risicowaarschuwing moeten aanbieders een standaard of ondernemingsspecifiek verliespercentage opnemen. "Daarmee wil de AFM tegenwicht bieden aan de neiging van aanbieders om potentiële winsten te benadrukken en potentiële verliezen onder te belichten", aldus de toezichthouder. De beperkingen gelden voor het in Nederland aanbieden van turbo’s ongeacht de lidstaat waar de aanbieder gevestigd is. De beperkingen gelden niet voor turbo’s die vanuit Nederland in andere lidstaten worden aangeboden. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

