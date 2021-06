Beursblik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel GrandVision Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: GrandVision

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft woensdag het koersdoel voor GrandVision verhoogd van 25,50 naar 28,40 euro bij handhaving van het Houden advies. EssilorLuxottica betaalt toch de volle prijs voor GrandVision, die was overeengekomen voorafgaand aan de coronacrisis, zo werd dinsdagavond bekendgemaakt. Aandeelhouders van EssilorLuxottica stemden dinsdag voor het plan om het belang van 76,72 procent van HAL in GrandVision te kopen voor de in 2019 overeengekomen prijs van 28,42 euro per aandeel. Volgens Kepler is de kans nu "zeer groot" dat de deal wordt afgerond. Als gevolg verhoogde analist Craig Abbott zijn koersdoel, dat nu in lijn is met het overnamebod. Het aandeel GrandVision sloot dinsdag op 24,70 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

