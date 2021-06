Zumtobel ziet winst aantrekken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Zumtobel heeft in het afgelopen boekjaar de nettowinst flink zien aantrekken, ondanks de impact van de coronacrisis. Dit maakte het verlichtingsbedrijf uit Oostenrijk woensdag bekend. In het afgelopen boekjaar, dat liep van 1 mei 2020 tot 30 april 2021, steeg de winst van 14,5 miljoen euro vorig jaar naar 45,6 miljoen euro afgelopen jaar. Zumtobel profiteerde van een positieve belastingeffect van 11,6 miljoen euro. Voor belastingen bedroeg de winst 34 miljoen euro tegen 22,7 miljoen euro een jaar eerder. "Los van de positieve impact van belastingen, rapporteerde Zumtobel de beste jaarresultaten sinds 2010/2011, ondanks dat de pandemie een sterke negatieve impact op de omzetontwikkeling had in de eerste negen maanden", aldus CEO Alfred Felder. De omzet liep met 7,7 procent terug tot 1,0 miljard euro. Aangepast voor wisselkoerseffecten bedroeg de daling 6,6 procent. De omzetdaling vond vooral plaats in het eerste kwartaal. Toen stond de omzet met 15,4 procent het meest onder druk. In de kwartalen daaropvolgend trok de omzet geleidelijk aan, aldus Zumtobel, hetgeen resulteerde in een omzetstijging van 9,6 procent in het vierde kwartaal. Het aangepaste EBIT-resultaat bedroeg 45,5 miljoen euro tegen 53,9 miljoen euro een jaar eerder. Dit schreef Zumtobel toe aan de daling van de omzet met circa 87 miljoen euro. Zumtobel zegt goed gepositioneerd te zijn voor een winstgevende groei en verwacht voor het lopende boekjaar een stijging van de omzet met 4 tot 7 procent en een EBIT-marge van 4 tot 5 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

