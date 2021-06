Beursblik: Citi haalt Shell van verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft woensdag het advies voor Royal Dutch Shell verhoogd van Verkopen naar Neutraal. Het koersdoel is 14,50 Britse pond, vrijwel in lijn met de koers op de Londense beurs. De zakenbank verhoogde zijn taxaties voor de olieprijs. Voor 2021 ging de raming van 68 naar 71 dollar per vat en voor 2022 van 59 naar 67 dollar per vat. De voornaamste reden voor deze opwaartse bijstelling van de taxaties is dat Citi uitgaat van een voortzetting van het productiebeleid van OPEC+. Inmiddels is de vraag ook weer terug op 96 procent van het niveau van voor de coronacrisis, maar het aanbod zit volgens Citi pas op 87 procent. Volgens de analisten geloven steeds meer beleggers in een 'supercyclus' voor olie. Zij denken dat door te lage investeringen door landen die niet verenigd zijn in OPEC+ het kartel weer de touwtjes in handen krijgt. Maar daarbij onderschatten zij volgens Citi de Amerikaanse schalie-olieboeren. De analisten van Citi verwachten dat Shell dit jaar 2,60 dollar per aandeel zal verdienen en volgend jaar 2,96 dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

