Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,1 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,5 procent hoger op 734,19 punten.

De Europese beurzen gaan vermoedelijk een rustige start van de handelsdag tegemoet, nadat ook de Amerikaanse aandelenmarkten dinsdagavond vlak sloten. Wel scherpten de S&P 500 en Nasdaq nieuwe records aan.

Veel sectoren bewogen dinsdagavond op Wall Street tussen winst en verlies, maar de belangrijkste indices sloten uiteindelijk op het hoogste niveau van de dag. Vooral grote banken werden meer waard, nadat zij hun dividend verhoogden, en daarmee zorgen wegnamen over de hoge waarderingen op de beurs en de verdere verspreiding van de deltavariant van het coronavirus.

Volgens JJ Kinahan van TD Ameritrade is de markt aan het touwtrekken tussen waarde- en groei-aandelen, en vooral tussen de vraag of de hogere inflatie tijdelijk of blijvend is.

"Ik denk dat er een zomerflauwte aankomt en we zouden wat zigzag-bewegingen kunnen zien", zei Daniel Egger van St Gotthard Fund Management. Hij houdt rekening met een "luchtzak" waarin de markten een stap terug doen.

Veel marktstrategen voorzien dat ook in de rest van deze week de koersuitslagen te wensen over zullen laten, zeker in aanloop naar het Fourth of July-weekend in de Verenigde Staten. Ook wordt er gewacht op het banenrapport van aankomende vrijdag. Beleggers zullen de staat van de banenmarkt willen weten, nadat de Federal Reserve het tijdspad voor de voorziene renteverhogingen naar voren heeft geschoven tijdens de laatste bijeenkomst op 16 juni.

Macrostrateeg Sebastien Galy van Nordea zei dat de Federal Reserve verwacht dat de inflatiedruk momenteel slechts tijdelijk is, maar dat de centrale bank uiteindelijk zal aanlopen tegen het feit dat de loondruk wat is gestegen en hoog blijft. "Daardoor is de Fed wat terughoudender geworden met de verwachting van twee renteverhogingen in 2023 en we verwachten dat dit ook de toon voor het derde kwartaal wordt", aldus Galy.

De macrostrateeg merkte verder op dat de Europese Centrale Bank wel aankijkt tegen tijdelijke inflatoire effecten en kan zich daarom veroorloven om langer geld te blijven printen dan de Fed. Dit zal het muntpaar euro/dollar volgens hem onder druk kunnen zetten.

Saxo Bank verwacht dat de euro juist in waarde kan stijgen, als de Duitse parlementsverkiezingen in september zullen leiden tot meer steunmaatregelen vanuit de Europese Unie voor leden die moeite hebben te herstellen van de pandemie en hoge schulden hebben.

De euro/dollar noteerde op 1,1902. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond het muntpaar ook op 1,1902 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1905 op de borden.

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld, maar de uitslagen bleven beperkt.

De officiële inkoopmanagersindexen voor de Chinese industrie en dienstensector wezen op groeivertragingen, voor de derde maand op rij nu. De Japanse industrie produceerde minder. Het consumentenvertrouwen in Japan steeg.

De oliefutures zijn dinsdag licht hoger geëindigd, in afwachting van de uitslag van een vergadering van de OPEC-landen met hun bondgenoten op donderdag. Een future West Texas Intermediate ruwe olie voor levering in augustus sloot 0,1 procent hoger op 72,98 dollar per vat. Tijdens de handelsdag schommelde de prijs afwisselend boven en onder de slotstand van maandag. In de Aziatische handel vanochtend koerste de olieprijs 0,7 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

EssilorLuxottica betaalt toch de volle prijs voor GrandVision, die was overeengekomen voorafgaand aan de coronacrisis. Die beslissing is gunstig voor de verkoper, meerderheidsaandeelhouder HAL Holding, aangezien veel analisten en beleggers rekening hielden met een verlaging van de overnameprijs. De coronacrisis en een verloren arbitrageprocedure dreigden roet in het eten te gooien voor HAL. Essilor betaalt HAL 28,42 euro per aandeel GrandVision. Het aandeel sloot dinsdag op 24,70 euro.

Cit Research heeft het advies voor Royal Dutch Shell verhoogd van Verkopen naar Neutraal.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index sloot dinsdag nipt hoger op 4.291,80 punten. De Dow Jones index eindigde fractioneel hoger op 34.292,29 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 14.528,33 punten.