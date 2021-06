Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een iets hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 5 punten voor de Duitse DAX, een plus van 1 punt voor de Franse CAC 40 en een stijging van 7 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger, in aanloop naar de bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal, terwijl er voor beleggers even geen vraagtekens stonden bij het monetaire en macro-economische beeld.

"Europese markten stegen dinsdag, ondanks groeiende zorgen over besmettingen met de deltavariant van het coronavirus", zei Mihir Kapadia van Sun Global Investments.

Goed nieuws kwam van Moderna, dat kon melden dat zijn vaccin goed blijkt te werken tegen alle gangbare varianten van het virus, waaronder ook de delta-variant die in India opdook en momenteel in veel landen toeslaat.

"Een grote reden voor deze positieve bewegingen is dat beleggers vooruitblikken naar Amerikaanse economische cijfers die mogelijk van belang zullen zijn", voegde Kapadia daaraan toe.

De ogen zijn deze week vooral gericht op de Amerikaanse banencijfers van vrijdag.

Veel cijfers deze week zullen in het licht van dat rapport worden bekeken. De voorzitter van de Federal Reserve van Richmond, Thomas Barkin, zei dinsdag dat hij vrij optimistisch was dat de Amerikaanse arbeidsmarkt voor het einde van de zomer ontstopt zou raken.

Een beter consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten in juni, volgens Conference Board, droeg dinsdag bij aan de positieve stemming. Ook bleven de huizenprijzen in de VS zoals verwacht in april stijgen, volgens cijfers van Case-Shiller.

De consumentenprijzen in Duitsland stegen in juni met 2,3 procent op jaarbasis, een kleine terugval van de inflatie na de 2,5 procent in mei. Het cijfer verraste de markt niet. Een definitief cijfer voor het consumentenvertrouwen in de eurozone in juni week ook niet af van het voorlopige cijfer.



Bedrijfsnieuws

ArcelorMittal sloot 3,6 procent hoger na een koersdoelverhoging door Deutsche Bank en was daarmee in Parijs en Amsterdam de sterkste stijger.

AkzoNobel liep 0,3 procent op na een overname in Zuid-Amerika.

In Frankfurt sloten onder andere BASF, Infineon, Adidas en Delivery Hero meer dan 2 procent hoger.

In Parijs was Unibail-Rodamco een forse daler met een verlies van 2,8 procent. Grootbanken Crédit Agricole en Société Générale eindigden juist hoger.

In Londen leverde reisconcern TUI dik 5 procent in. Burberry herstelde een krappe procent. Maandag dook de koers nog in het rood op het nieuws dat de CEO later dit jaar vertrekt.

Euro STOXX 50 4.107,51 (+0,43%)

STOXX Europe 600 456,37 (+0,31%)

DAX 15.690,59 (+0,88%)

CAC 40 6.567,43 (+0,14%)

FTSE 100 7.087,55 (+0,21%)

SMI 12.028,45 (+0,16%)

AEX 734,19 (+0,46%)

BEL 20 4.158,45 (+0,10%)

FTSE MIB 25.357,36 (+0,52%)

IBEX 35 8.915,10 (+0,02%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in de plus.

De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten dinsdag nauwelijks hoger op nieuwe records, na een handelssessie waarin beleggers zowel groei-aandelen als aandelen die gevoelig zijn voor de economische cyclus positief bleven waarderen.



Het optimisme werd gevoed door Conference Board, dat een sterker dan verwacht cijfer voor het Amerikaanse consumentenvertrouwen in juni publiceerde. De consumenten rekenen op een stijgend inkomen en een verbeterend bedrijfsklimaat. De huizenprijzen stegen in april in een recordtempo, meldde Case-Shiller daarnaast. Huizenbouwers werden daardoor meer waard.

De afgelopen weken stegen de aandelenmarkten naar nieuwe records, dankzij vertrouwen in het economisch herstel na de coronacrisis en omvangrijke overheidsuitgaven. Wel is er voorzichtigheid rond de delta-variant van het coronavirus, die besmettelijker is en zich daardoor sneller verspreidt. Dit zou het herstel kunnen vertragen.

"Heel veel goed nieuws is nu in de markten ingeprijsd, en we adviseren beleggers om zich voor te bereiden op oplevingen van volatiliteit, maar we zien de recordstanden niet als een barrière om verder te stijgen", stelde Mark Haefele van UBS.

De handel zal rustig zijn deze week, in afwachting van het Amerikaanse banenrapport vrijdag. De Wall Street Journal voorspelt 706.000 nieuwe banen.

Volgens JJ Kinahan van TD Ameritrade is de markt aan het touwtrekken tussen waarde- en groei-aandelen, en vooral tussen de vraag of de hogere inflatie voorbijgaand of blijvend is.

"Ik denk dat er een zomerflauwte aankomt en we zouden wat zigzaggen kunnen zien, zei Daniel Egger van St Gotthard Fund Management. Hij houdt rekening met een "luchtzak" waarin de markten een stap terug doen.

Bedrijfsnieuws

Moderna won 5,2 procent op het nieuws dat zijn vaccin aantoonbaar goed werkt tegen alle gangbare varianten van het coronavirus, waaronder ook de gevreesde deltavariant. Ook rivaal Pfizer heeft een goed werkend vaccin tegen die variant.

Sanofi investeert 400 miljoen per jaar in mRNA-vaccins en dat moet in 2025 minstens zes nieuwe kandidaat-vaccins opleveren. Het aandeel daalde 1 procent aan de Nasdaq na een vergelijkbare daling in Parijs eerder op de dag.

Morgan Stanley verdubbelt het kwartaaldividend, meldde de zakenbank maandag nabeurs, na een stresstest van de Fed en het aflopen van de beperkingen door de centrale bank. Ook gaat de zakenbank voor 12 miljard dollar aandelen inkopen. Het aandeel steeg ruim 3 procent. Goldman Sachs, JPMorgan Chase en Bank of America kondigden maandag minder grote dividendverhogingen aan.

Social mediabedrijf Snap en chipfabrikant Advanced Micro Devices sloten ruim 2 procent hoger.

Een federale rechtbank wees maandag een mededingingszaak tegen Facebook af. Opgeluchte beleggers en zetten het aandeel maandag ruim 4 procent hoger. Dinsdag leverde het weer 1 procent in. De Amerikaanse justitie kijkt wel naar Google's dominante marktpositie in digitale advertenties, meldde Bloomberg. In de EU loopt dit onderzoek al. Moederbedrijf Alphabet daalde 0,6 procent.



S&P 500 index 4.291,80 (+0,03%)

Dow Jones index 34.292,29 (+0,03%)

Nasdaq Composite 14.528,33 (+0,19%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld, maar de uitslagen bleven beperkt.

De officiële inkoopmanagersindexen voor de Chinese industrie en dienstensector wezen op groeivertragingen, voor de derde maand op rij nu. De Japanse industrie produceerde minder.

Nikkei 225 28.819,25 (+0,0%)

Shanghai Composite 3.581,72 (+0,2%)

Hang Seng 28.948,75 (-0,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1902. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond het muntpaar ook op 1,1902 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1905 op de borden.

USD/JPY Yen 110,46

EUR/USD Euro 1,1902

EUR/JPY Yen 131,47

MACRO-AGENDA:

00:50 Industriële productie - Mei vlpg. (Jap)

03:00 Inkoopmanagersindex industrie en diensten - Juni (Chi)

06:30 Omzet detailhandel - Mei (NL)

06:30 Producentenprijzen - Mei (NL)

07:00 Consumentenvertrouwen - Juni (Jap)

08:00 Economische groei - Eerste kwartaal def. (VK)

08:45 Inflatie - Juni vlpg. (Fra)

09:55 Werkloosheid - Juni (Dld)

11:00 Inflatie - Juni vlpg. (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - Juni (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Juni (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Mei (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Constellation Brands - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Micron Technology - Cijfers derde kwartaal (VS)