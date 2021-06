Nederlandse producentenprijzen stijgen flink door

(ABM FN-Dow Jones) De afzetprijzen van de Nederlandse industrie zijn in mei op jaarbasis flink gestegen. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De producentenprijzen stegen in mei met 12,9 procent ten opzichte van mei 2020. In april was er sprake van een stijging met 12,2 procent, in maart was de toename op jaarbasis 7,1 procent en in februari van 0,9 procent. In de elf maanden daarvoor was er sprake van dalingen.

De afzetprijzen van de industrie zijn in mei ten opzichte van april met 0,9 procent gestegen.

De ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. In mei kostte een vat ruwe North Sea Brent gemiddeld 56 euro. Dat was ruim 88 procent meer dan een jaar eerder. In april 2021 kostte een vat ruwe North Sea Brent olie ruim 54 euro, circa 121 procent meer dan een jaar eerder.

Producten van de aardolie-industrie waren in mei 73,9 procent duurder dan in mei 2020. In april lagen de prijzen 99,4 procent hoger dan een jaar eerder. Ook in de chemische industrie hangt de afzetprijs over het algemeen samen met de olieprijs. De afzetprijzen van de chemische industrie waren in mei 35,8 procent hoger dan een jaar eerder. In april lagen de prijzen 28,8 procent hoger dan in april 2020.

In bijna alle bedrijfsklassen van de industrie lagen de prijzen in mei hoger dan een jaar eerder.