Wall Street noteert vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden dinsdag vrijwel ongewijzigd in een handelsessie waarin beleggers zowel groei-aandelen als aandelen die gevoelig zijn voor de economische cyclus positief waardeerden.

De S&P500 stond vrijwel vlak op 4.289,12 punten en bleef zo dichtbij zijn nieuwste recordstand staan. Koersen van huizenbouwers, energieaandelen en technologiebedrijven stegen. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent.

Het optimisme werd gevoed door Conference Board, dat een sterker dan verwacht cijfer voor het Amerikaanse consumentenvertrouwen in juni publiceerde. De consumenten rekent op een stijgend inkomen en een verbeterend bedrijfsklimaat. De huizenprijzen stegen in april in een recordtempo, meldde Case-Shiller daarnaast. Huizenbouwers werden daardoor meer waard.

De afgelopen weken stegen de aandelenmarkten naar nieuwe records, dankzij vertrouwen in het economisch herstel na de coronacrisis en omvangrijke overheidsuitgaven. Wel is er voorzichtigheid rond de delta-variant van het coronavirus, die besmettelijker is en zich daardoor sneller verspreidt. Dit zou het herstel kunnen vertragen.

De handel zal rustig zijn deze week, in afwachting van het Amerikaanse banenrapport vrijdag. De Wall Street Journal voorspelt 706.000 nieuwe banen.

Volgens JJ Kinahan van TD Ameritrade is de markt aan het touwtrekken tussen waarde- en groei-aandelen, en vooral tussen de vraag of de hogere inflatie voorbijgaand of blijvend is.

"Ik denk dat er een zomerflauwte aankomt en we zouden wat zigzaggen kunnen zien, zei Daniel Egger van St Gotthard Fund Management. Hij houdt rekening met een "luchtzak" waarin de markten een stap terug doen.

De euro/dollar noteerde op 1,1902. Een vat West Texas Intermediate werd 0,3 procent duurder en noteerde boven de 73 dollar, in afwachting van de OPEC+ vergadering later deze week.

Bedrijfsnieuws

Moderna won 5,7 procent op het nieuws dat zijn vaccin aantoonbaar goed werkt tegen alle gangbare varianten van het coronavirus, waaronder ook de gevreesde deltavariant. Ook rivaal Pfizer heeft een goed werkend vaccin tegen die variant.

Sanofi investeert 400 miljoen per jaar in mRNA-vaccins en dat moet in 2025 minstens zes nieuwe kandidaat-vaccins opleveren. Het aandeel daalde 1 procent aan de Nasdaq.

Morgan Stanley verdubbelt het kwartaaldividend, meldde de zakenbank maandag nabeurs, na een stresstest van de Fed en het aflopen van de beperkingen door de centrale bank. Ook gaat de zakenbank voor 12 miljard dollar aandelen inkopen. Het aandeel steeg ruim 3 procent. Goldman Sachs, JPMorgan Chase en Bank of America kondigden maandag minder grote dividendverhogingen aan.

Social mediabedrijf Snap en chipfabrikant Advanced Micro Devices noteerden ruim 2 procent hoger.

Een federale rechtbank wees maandag een mededingingszaak tegen Facebook af. Opgeluchte beleggers en zetten het aandeel maandag ruim 4 procent hoger. Dinsdag leverde het weer wat in. De Amerikaanse justitie kijkt wel naar Google's dominante marktpositie in digitale advertenties, meldde Bloomberg. In de EU loopt dit onderzoek al. Moederbedrijf Alphabet daalde 0,6 procent.

United Airlines heeft nog eens 200 Boeing 737 Max toestellen besteld. Beide aandelen stonden lager.