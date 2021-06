Europese beurzen eindigen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, in aanloop naar de bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal, terwijl er voor beleggers voorlopig geen vraagtekens staan bij het monetaire en macro-economische beeld.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,4 procent hoger op 456,68 punten. De Duitse DAX steeg 0,9 procent,de Franse CAC 40 won 0,1 procent en de Britse FTSE steeg 0,2 procent.

"Europese markten stegen dinsdag, ondanks groeiende zorgen over besmettingen met de deltavariant van het coronavirus", zei Mihir Kapadia van Sun Global Investments.

Goed nieuws kwam van Moderna, dat kon melden dat zijn vaccin goed blijkt te werken tegen alle gangbare varianten van het virus, waaronder ook de delta-variant die in India opdook en momenteel in veel landen toeslaat.

"Een grote reden voor deze positieve bewegingen is dat beleggers vooruitblikken naar Amerikaanse economische cijfers die mogelijk van belang zullen zijn", voegde Kapadia daaraan toe.

De ogen zijn deze week vooral gericht op de Amerikaanse banencijfers van vrijdag.

Veel cijfers deze week zullen in het licht van dat rapport worden bekeken. De voorzitter van de Federal Rserve van Richmond, Thomas Barkin, zei dinsdag dat hij vrij optimistisch was dat de Amerikaanse arbeidsmarkt voor het einde van de zomer ontstopt zou raken.

Een beter consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten in juni, volgens Conference Board, droeg dinsdag bij aan de positieve stemming. Ook bleven de huizenprijzen in de VS zoals verwacht in april stijgen, volgens cijfers van Case-Shiller.

De consumentenprijzen in Duitsland stegen in juni met 2,3 procent op jaarbasis, een kleine terugval van de inflatie na de 2,5 procent in mei. Het cijfer verraste de markt niet. Een definitief cijfer voor het consumentenvertrouwen in de eurozone in juni week ook niet af van het voorlopige cijfer.

De olieprijs steeg in afwachting van wekelijkse Amerikaanse voorraadcijfers. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent hoger op 73,30 dollar, terwijl voor een september-future Brent 74,52 dollar werd betaald, een stijging van 0,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1905. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1913 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1924 op de borden.



Bedrijfsnieuws

ArcelorMittal sloot 3,6 procent hoger na een koersdoelverhoging door Deutsche Bank en was daarmee in Parijs en Amsterdam de sterkste stijger.

AkzoNobel liep 0,3 procent op na een overname in Zuid-Amerika.

In Frankfurt sloten onder andere BASF, Infineon, Adidas en Delivery Hero meer dan 2 procent hoger.

In Parijs was Unibail-Rodamco een forse daler met een verlies van 2,8 procent. Grootbanken Crédit Agricole en Société Générale eindigden juist hoger.

In Londen leverde reisconcern TUI dik 5 procent in. Burberry herstelde een krappe procent. Maandag dook de koers nog in het rood op het nieuws dat de CEO later dit jaar vertrekt.

Tusssenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden rond sluitingstijd in Europa vlak tot licht hoger en drongen zo verder door in recordterrein. De S&P 500 stond licht hoger op 4.294 punten.