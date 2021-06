AEX blijft net onder record

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft dinsdag zijn record net niet aangescherpt, dat dateerde van eerder deze maand. Bij een slot van 734,19 punten, steeg de AEX 0,5 procent. Op 17 juni werd een stand bereikt van 734,89 punten.

Volgens technisch analist Bas Heijink van ING houdt de opwaartse druk voor de AEX aan en lijken de bewegingen omhoog mogelijk de laatste te kunnen zijn van de extreem krachtige opgaande beweging vanaf de bodem in maart 2020 bij 389 punten.

Zijn collega Simon Wiersma waarschuwt daarbij voor de oprukkende deltavariant van het coronavirus. "Ondanks het nieuws over de deltavariant denken we dat het economische herstel vooralsnog niet in gevaar zal komen, al nemen de risico's wel toe", aldus de investment manager.

Pascal Blanqué en Vincent Mortie van vermogensbeheerder Amundi waarschuwen in een vooruitblik voor de tweede jaarhelft voor stagflatie: structureel hogere inflatie en lagere groei.

Het belangrijkste is wat er overblijft van het 'Grote Herstel' na de coronacrisis. De marktkenners zijn van mening dat de mandaten van centrale banken zijn gewijzigd van het beheersbaar houden van inflatie naar een situatie waarin buitengewoon monetair beleid de nieuwe norm wordt.

"Wat onzeker is, is hoelang dit buitengewoon accomoderende beleid kan voortbestaan zonder het risico te lopen dat er een inflatiespiraal ontstaat", schrijven de beleggers in de outlook. "Centrale banken negeren inflatierisico’s, hetgeen hogere volatiliteit kan veroorzaken."

De richting van de financiële markten is volgens Blanqué en Mortie afhankelijk van hoe hoog de groeipiek uiteindelijk is en in hoeverre de hogere groei en inflatie structureel van aard blijken.

Op macro-economisch vlak was het dinsdag vrij rustig. De inflatie in Duitsland kwam in juni uit op 2,3 procent, tegenover 2,5 procent in mei. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen van onderzoeksbureau Conference Board vertoonde een verdere stijging tussen mei en juni.

Later deze week volgen twee belangrijke banenrapporten uit de Verenigde Staten. Deze zijn mede bepalend voor het monetaire beleid van de Federal Reserve.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1910. Een vat West Texas Intermediate werd een half procent duurder en noteerde boven de 73 dollar, in afwachting van de OPEC+ vergadering later deze week.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Just Eat Takeway aan kop met een plus van 3,6 procent. ArcelorMittal won 3,5 procent. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor de staalreus van 32,00 naar 36,00 euro.

Aegon steeg licht. Het aandeel profiteerde van een koopaanbeveling van Mediobanca. "Het nieuwe management probeert Aegon saai en voorspelbaar te maken", aldus de Italiaanse bank. "Saai is het nieuwe sexy en we begrijpen dus dat dit waarde kan creëren."

AkzoNobel heeft met de acquisitie van Grupo Orbis een aantrekkelijke en goed aanvullende overname gedaan. Dit was de conclusie van Morgan Stanley. Financiële details over de overname werden niet bekendgemaakt. Het aandeel steeg een half procent.

Unibail-Rodamco-Westfield noteerde onderaan in de AEX met een verlies van bijna 3 procent.

In de AMX won Fugro 2,6 procent. De kosten gerelateerd aan de desinvestering van Seabed zullen een beperkte impact hebben op de halfjaarcijfers van Fugro, zo voorziet ING.

Koploper was InPost met een plus van 3 procent, terwijl Basic-Fit hekkensluiter was met een min van bijna 3 procent. Kepler Cheuvreux verlaagde het advies voor Basic-Fit van Kopen naar Houden, maar het koersdoel ging wel omhoog naar 40,00 euro. Kepler denkt dat de potentie van Basic-Fit op lange termijn inmiddels is ingeprijsd, wijzend op de recente rally in het aandeel, waardoor een koopadvies niet langer gerechtvaardigd is.

In de AScX won Vivoryon meer dan 10 procent. Vivoryon Therapeutics verwacht dat dankzij een deal met Simcere de huidige kaspositie toereikend is tot minstens het tweede kwartaal van 2023, hetgeen drie kwartalen langer is dan waar eerder rekening mee werd gehouden.

De verliezen in de AScX bleven over het algemeen beperkt tot een procent of minder. Alleen Nedap moest zo'n 2 procent laten gaan.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen op Wall Street licht hoger.